مفرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در مناطق کم برخوردار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق مفرد صبح یکشنبه در نخستین دوره استانی فلاحت مازندران با محوریت توانمندسازی فعالان حوزه گیاهان دارویی، در منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر افزود: این دوره آموزشی و عملیاتی با حضور گروه‌های جهادی، کشاورزان پیشرو و مسئولان استانی، بستری برای تبادل تجربه و معرفی الگوهای موفق در کشت، فرآوری و بازاررسانی گیاهان دارویی فراهم کرد.

معاون بنیاد برکت با اشاره به نقش گروه‌های جهادی و طرح‌های حمایتی بنیاد در تغییر وضعیت معیشتی کشاورزان گفت: خدا را شاکریم که امروز شاهد ثمرات واقعی این تلاش‌ها هستیم. کشاورزانی که پیش‌تر با درآمد پایین و بهره‌وری اندک مواجه بودند، اکنون با اصلاح الگوی کشت و ورود به زنجیره ارزش گیاهان دارویی، چند برابر گذشته درآمد دارند و به سمت خوداتکایی حرکت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی این برنامه‌ها، توانمندسازی پایدار مردم است، افزود: نگاه ما در بنیاد برکت، حمایت صرف نیست بلکه ایجاد زیرساخت‌هایی است که منجر به استقلال اقتصادی خانوارهای روستایی شود و وقتی کشاورز به ابزار دانش، بازار و فرآوری مجهز شود، دیگر نیازی به کمک‌های مقطعی ندارد و می‌تواند به‌تنهایی مسیر توسعه را طی کند.

وی گفت: در جریان این برنامه، پروژه‌های عمرانی و تولیدی متعددی نیز با حمایت بنیاد برکت و همکاری قرارگاه جهادی علمدار افتتاح شد. این پروژه‌ها شامل احداث هفت کیلومتر جاده بین‌مزارع برای دسترسی آسان به بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی، ایجاد یک مزرعه ۱۵ هزار متر مربعی کشت تلفیقی گیاهان دارویی و راه‌اندازی کارگاه فرآوری محصولات گیاهی بود.

مفرد با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در مناطق کم‌برخوردار گفت: ما صرفاً به کاشت اکتفا نمی‌کنیم؛ ایجاد بازار، فرآوری، بسته‌بندی و آموزش مداوم، بخش جدایی‌ناپذیر از این الگو است و تجربه ما در هزارجریب نشان داد که اگر این زنجیره به‌درستی طراحی و اجرا شود، کشاورز می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد محلی تثبیت کند.

وی در پایان ضمن تقدیر از مشارکت جهادگران، فعالان محلی و مسئولان اجرایی استان مازندران، خاطرنشان کرد: ادامه این مسیر نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و استمرار رویکرد میدانی و جهادی است. آنچه در هزارجریب شکل گرفت، الگویی قابل تکرار برای سایر مناطق کشور است.