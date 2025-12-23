به گزارش خبرنگار مهر، سیامک الیاس‌پور ظهر سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، اظهار کرد: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور مرهون فداکاری شهدا، ایثارگران و تلاش شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی است و در کنار آن، نقش رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی و توسعه کشور، نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رسانه‌ها در چرخه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور افزود: هیچ پیشرفتی بدون همراهی و راهبری رسانه‌ها محقق نخواهد شد و اگر امروز اطلاعات و داده‌ها به‌درستی منتقل شود، می‌تواند حتی مسیر یک جامعه و یک کشور را تغییر دهد؛ هرچند متأسفانه این قشر اثرگذار کمتر مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است.

کرمانشاه؛ گنجینه‌ای از منابع طبیعی و انسانی

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان گفت: کرمانشاه استانی سرشار از منابع طبیعی، منابع آبی پایدار، نیروی انسانی توانمند و نعمات خدادادی است که در کمتر نقطه‌ای از جهان چنین تنوعی به‌صورت یکجا دیده می‌شود؛ از کشاورزی و منابع طبیعی گرفته تا آبزی‌پروری و انرژی.

الیاس‌پور با بیان اینکه سالانه بخش قابل توجهی از منابع آبی استان بدون استفاده از مرزها خارج می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و ارزش افزوده قابل توجهی برای استان و کشور ایجاد نمود.

مرز، فرصت طلایی برای اقتصاد و صادرات

وی برخورداری کرمانشاه از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق را یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های اقتصادی استان دانست و گفت: همجواری با عتبات عالیات و تردد سالانه میلیون‌ها زائر، ظرفیتی عظیم برای توسعه تجارت، صادرات، ارزآوری و رونق تولید در استان فراهم کرده است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه افزود: در نوار مرزی استان، هزاران هکتار مزارع آبزی‌پروری فعال است که توسط مردمی اداره می‌شود که دیروز رزمندگان دفاع مقدس بودند و امروز رزمندگان امنیت غذایی کشور هستند.

جایگاه ممتاز کرمانشاه در تولید آبزیان

الیاس‌پور با اشاره به آمار تولید آبزیان در استان عنوان کرد: استان کرمانشاه با تولید بیش از ۲۵ هزار تن انواع آبزیان، در ماهیان گرمابی رتبه نخست کشور در میان استان‌های غیرساحلی و در ماهیان سردابی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها مانند پاوه، اورامانات، کنگاور، صحنه، قصرشیرین، اسلام‌آباد غرب و گیلانغرب، ظرفیت‌های بزرگی در حوزه تولید ماهیان سردابی، گرمابی، زینتی و حتی خاویاری وجود دارد که متأسفانه هنوز به‌طور کامل برای مردم استان شناخته نشده است.

آبزی‌پروری؛ مصرف‌کننده آب نیست

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با رد برخی باورهای نادرست گفت: برخلاف تصور عمومی، آبزی‌پروری مصرف‌کننده آب نیست، بلکه آب پس از استفاده در مزارع پرورش ماهی، دوباره وارد چرخه کشاورزی می‌شود و حتی به دلیل غنی شدن، می‌تواند بهره‌وری مزارع را افزایش دهد.

وی خواستار اعمال تخفیف‌ها و امتیازات ویژه برای آبزی‌پروران، به‌ویژه در مناطق مرزی شد و افزود: مردمی که در نقطه صفر مرزی فعالیت می‌کنند، شایسته حمایت‌های مضاعف هستند؛ چراکه علاوه بر تولید، نقش مهمی در پایداری جمعیت و امنیت مرزها دارند.

لزوم توسعه صنایع فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی

الیاس‌پور یکی از چالش‌های اصلی حوزه شیلات استان را خام‌فروشی محصولات دانست و گفت: امروز بخش عمده‌ای از تولیدات آبزی‌پروری کرمانشاه بدون فرآوری و با ارزش افزوده اندک از استان خارج می‌شود، در حالی که با ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری می‌توان اشتغال، درآمد و ماندگاری سرمایه را افزایش داد.

وی افزود: کرمانشاه به دلیل موقعیت راهبردی و مرزی، می‌تواند به مرکز تولید خوراک آبزیان، تکثیر بچه‌ماهی و قطب صادراتی غرب کشور تبدیل شود.

اشتغال‌زایی پایدار در سایه توسعه شیلات

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به نقش اشتغال‌زایی این بخش گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۸۵۰ نفر به‌صورت مستقیم در حوزه آبزی‌پروری استان مشغول به کار هستند و با توسعه مزارع، ورود فناوری‌های نوین و مکانیزه شدن تولید، این رقم می‌تواند به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

وی تأکید کرد: آبزی‌پروری نسبت به بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی، ریسک کمتری دارد و می‌تواند با مصرف حداقلی آب، تولیدی پایدار و تضمین‌شده ایجاد کند.

گام‌های اجرایی و پروژه‌های شاخص

الیاس‌پور از اجرای و بهره‌برداری چندین پروژه مهم در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: افتتاح مجتمع تمام‌مکانیزه پرورش ماهی هلال‌دشت پاوه با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۸۰ نفر، توسعه مجتمع‌های پرورش ماهی در دالاهو، جوانرود و دیگر شهرستان‌ها از جمله این اقدامات است.

وی همچنین به آغاز طرح‌های نوآورانه‌ای مانند پرورش تلفیقی ماهی و گاومیش، توسعه گردشگری شیلاتی و استفاده از روش‌های بیولوژیک در کنترل علف‌های هرز اشاره کرد.

مرکز تکثیر میگو و سکوی صادراتی؛ آینده‌ای نزدیک

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از راه‌اندازی نخستین مرکز تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین کشور در استان خبر داد و افزود: این طرح، علاوه بر تأمین بچه‌ماهی و میگو برای استان و استان‌های همجوار، نقش مهمی در صادرات به عراق خواهد داشت.

الیاس‌پور همچنین از امضای تفاهم‌نامه ایجاد سکوی صادراتی آبزیان در بازارچه مرزی پرویزخان خبر داد و گفت: این سکو با ایجاد زیرساخت‌هایی مانند سردخانه، واحدهای فرآوری، قرنطینه و خدمات گمرکی، می‌تواند صادرات محصولات آبزی استان‌های غربی را تسهیل کند.

فرهنگ‌سازی و افزایش سرانه مصرف

وی با اشاره به اهمیت سلامت غذایی افزود: سرانه مصرف ماهی در استان کرمانشاه از ۲۵۰ گرم در سال‌های گذشته به حدود ۱۰ کیلوگرم رسیده، اما همچنان با میانگین کشوری و استانداردهای جهانی فاصله دارد و این امر نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای است.

قدردانی و درخواست حمایت

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها گفت: با همدلی، حمایت و تسهیل در صدور مجوزها می‌توان موانع موجود را برطرف کرد و کرمانشاه را به جایگاه شایسته خود در حوزه آبزی‌پروری، امنیت غذایی و صادرات منطقه‌ای رساند.