ارتباطات مستقیم فعالان کشاورزی ایران و عراق عامل توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله فضل الله پور پیش از ظهر امروز شنبه در همایش «توانمندیهای کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات» که با حضور وزیر کشاورزی عراق و هیئت همراه برگزار شد، این گردهمایی را گامی مهم در توسعه کشاورزی استان و کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به سخنان وزیر کشاورزی عراق درباره امنیت این کشور، نقش جمهوری اسلامی ایران را در مقابله با داعش یادآور شد و گفت: جا دارد در این محفل بر روح مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درود بفرستیم که با تلاشهای خود امنیت را به عراق بازگرداند.
معاون استاندار با تأکید بر اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی میان دو کشور گفت: این ظرفیتها میتواند به تقویت تعاملات کشاورزی میان ایران و عراق کمک کند.
وی افزود تقویت بخش خصوصی و ارتباط مستقیم فعالان دو کشور، محور توسعه پایدار در این حوزه است.
فضل الله پور با اشاره به چالش خامفروشی محصولات کشاورزی در هر دو کشور بر ضرورت ایجاد صنایع جانبی، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: بدون این اقدامات، صادرات خام همچنان موجب عقبماندگی اقتصادی و اتلاف منابع خواهد بود.
وی همچنین حفظ محیطزیست را پیششرط توسعه کشاورزی دانست و افزود: فرسایش محیطزیست، خشکسالی و فشارهای اقلیمی بر ایران، عراق و منطقه تحمیل شده است. بدون نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیطزیست، آموزش و رعایت اصول پایدار، دستیابی به اقتصاد پایدار کشاورزی امکانپذیر نیست.
معاون استاندار گفت: بر اهمیت سپردن امور به بخش خصوصی و ایجاد تعامل سازنده میان فعالان ایرانی و عراقی تأکید دارم. ما در دولت و استان، تقویت بخش خصوصی را در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم این نشست زمینهساز گامهای مؤثر در توسعه کشاورزی دو کشور باشد.
وی در پایان از تمامی دستاندرکاران همایش قدردانی کرد و این برنامه را گامی اساسی در همسویی و ارتقای همکاریهای ایران و عراق دانست.
