دیدار نماینده ولی فقیه در استان با کارکنان شیلات استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه مدیرکل و کارکنان اداره‌کل شیلات استان کرمانشاه با حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، سیامک الیاس‌پور مدیرکل شیلات با ارائه گزارشی از وضعیت تولید و ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اقلیمی استان گفت: کرمانشاه با برخورداری از تنوع آب‌وهوایی، سدهای متعدد و منابع آبی غنی، یکی از استان‌های مستعد برای توسعه واحدهای پرورش ماهی و آبزیان است.

وی با اشاره به اشتغال مستقیم سه هزار و ۸۵۰ نفر در این حوزه افزود: هدف اصلی اداره‌کل، حرکت به‌سمت صنعتی‌سازی مزارع، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری است تا تولید استان از شیوه‌های سنتی به مدل‌های نوین و پایدار منتقل شود.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه خام‌فروشی را از چالش‌های جدی این بخش دانست و گفت: ایجاد کارخانه‌های فرآوری، بسته‌بندی و توسعه صنایع پایین‌دستی به‌همراه راه‌اندازی بازار تخصصی فروش ماهی در کلانشهر کرمانشاه ضرورت فوری دارد و می‌تواند اشتغال و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

حجت الاسلام غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان نیز در این دیدار با تقدیر از زحمات مجموعه شیلات، بر اهمیت توجه به تولید داخلی و تقویت زنجیره ارزش شیلات تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی دقیق، توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از فعالان بخش، شرط دستیابی به توسعه پایدار و افزایش سهم استان در تولیدات شیلاتی کشور است.