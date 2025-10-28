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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

بازیهای آسیایی جوانان- بحرین

صعود تیم ملی فوتسال ایران به فینال با جشنواره گل

صعود تیم ملی فوتسال ایران به فینال با جشنواره گل

تیم ملی فوتسال جوانان ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی های آسیایی جوانان در کشور بحرین با شکست ازبکستان به فینال این رقابت‌ها صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات آسیایی جوانان بحرین در سالن ورزشی خلیفه برابر ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۴ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی فینال شد.

گل‌های ایران توسط صدرا چوپانی (۳ گل)، محمدجواد نوروزی (۳ گل) حسین‌رضا یوسفی (۲ گل)، امیرحسین مستشارنژاد، ابوالفضل زمانی، امیرحسین داهی‌پور، سعید فخرانی، محمدحسین غریبی و محمد کرمی به ثمر رسید. شاگردان علی صانعی که نمایش بسیار خوبی در این رقابت‌ها داشتند، ساعت ۱۹:۳۰ پنج شنبه ۸ آبان در فینال این مسابقات و برای کسب مدال طلا به مصاف برنده تایلند و افغانستان خواهند رفت.

تیم ملی فوتسال جوانان کشورمان در مرحله گروهی ابتدا برابر قرقیزستان با نتیجه ۵ بر یک پیروز شدند، سپس عربستان را در بازی یک طرفه با ۱۴ گل شکست دادند. شاگردان صانعی در سومین بازی مقابل تایلند به تساوی ۳ بر ۳ دست یافتند تا به عنوان تیم صدرنشین به نیمه‌نهایی صعود کنند.

کد مطلب 6637686

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