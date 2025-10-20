هر خانه یک سنگر تبیین؛ الگویی موفق در برابر تحریفات دشمن

«حجت الاسلام مصطفی جهانشاهی» مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ استقلال و آزادی ملت ایران است، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی آسیب جبران‌ناپذیری به جریان ظلم و استکبار جهانی وارد کرد و از همان سال ۱۳۵۷ دشمنی‌ها با ملت ایران آغاز شد، چراکه این انقلاب نظم جدیدی را در جهان پایه‌گذاری کرد؛ نظمی که در آن ملت‌ها دیگر زیر سلطه قدرت‌های زورگو قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: دشمنان این کشور در دوره‌های مختلف از ابزارهای گوناگون برای مقابله با ملت ایران استفاده کرده‌اند؛ زمانی با حمله نظامی، گاهی با تحریم اقتصادی و امروز با «جنگ ترکیبی» که یکی از ابعاد اصلی آن جنگ شناختی و ادراکی است. در این جنگ، دشمن تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و ملت ایران را از داشته‌ها و دستاوردهای خود غافل سازد.

جهانشاهی ادامه داد: تحریف حقایق یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن در این نبرد ادراکی است. آنان می‌خواهند چهل‌وچند سال تلاش، ایستادگی و پیشرفت ملت ایران را نادیده بگیرند و تصویر نادرستی از انقلاب ارائه دهند. پادزهر این جنگ، همان «جهاد تبیین» است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: جهاد تبیین یعنی همه آحاد جامعه احساس مسئولیت کنند و در برابر تحریف دشمن سکوت نکنند. هرکجا دشمن واقعیتی را وارونه جلوه داد، باید با روشنگری و بیان حقیقت به مقابله برخاست تا ذهن‌ها از فریب و تردید مصون بماند.

نهضت مردمی هزار سنگر؛ فرصتی برای تبیین همگانی

‌

وی در ادامه به تشریح طرح «نهضت مردمی هزار سنگر» پرداخت و گفت: این نهضت، بستری برای مشارکت مردمی در جهاد تبیین است. قرار نیست فقط استادان و نخبگان در میدان باشند، بلکه هر خانه باید به سنگری برای روشنگری تبدیل شود. با بهره‌گیری از محتواهای ساده و قابل فهمی که در این نهضت ارائه می‌شود، هر فرد می‌تواند در محیط زندگی، کار یا تحصیل خود چراغی از آگاهی و بصیرت برافروزد.

حجت الاسلام جهانشاهی در پایان تأکید کرد: اگر جهاد تبیین به‌صورت همگانی محقق شود، می‌توان در برابر جنگ فرهنگی و ادراکی دشمن ایستادگی کرد و از انقلاب و کشور عزیزمان با بصیرت و آگاهی دفاع کرد.