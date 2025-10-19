به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضی الهیان روز یکشنبه از تخصیص ۴ هزار هکتار از اراضی ملی در ۱۷ شهرستان استان برای اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک انجام گرفته است.

الهیان افزود: در همین راستا، بیش از ۳۱ هزار هکتار از اراضی ملی استان نیز شناسایی و برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی آماده‌سازی شده است که بخشی از آن‌ها در شهرستان‌های مرند، شبستر، هشترود، میانه، آذرشهر، تبریز، بستان آباد، اسکو، بناب، چاراویماق و سراب واقع شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان آذربایجان شرقی در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، گفت: این استان به دلیل دارا بودن اقلیم مناسب، تابش کافی و زیرساخت‌های ارتباطی مطلوب، یکی از مناطق مستعد کشور برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، رفع ناترازی ها، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش آلودگی زیست‌محیطی و حرکت به سوی اقتصاد سبز است.

الهیان در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه واگذاری قانونی این اراضی به سرمایه‌گذاران فراهم شده و استان آذربایجان شرقی در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی خورشیدی کشور قرار گرفته است.