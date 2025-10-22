به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در دیدار مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی که با حضور میرحمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، علی باقرزاده مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامهریزی و منابع انسانی و اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، مسائل مرتبط با حوزه نیروی انسانی، توسعه آموزشی، فعالیتهای پرورشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در شهرستان بناب مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین
علی باقرزاده گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، تمامی برنامههای وزارت آموزش و پرورش باید در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین طراحی و اجرا شود.
وی از پشتوانه قوی نیروی انسانی در آموزش و پرورش خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۱۷ هزار دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی مشغول تحصیل هستند و شرایط نیروی انسانی نسبت به سالهای گذشته مطلوبتر شده است، بهطوری که امسال با جذب نیرو، بیش از ۳۵ هزار نفر تراز مثبت در ترازنامه نیروی انسانی داشتهایم.
رشد قابل توجه شاخصهای آموزشی بناب
اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی نیز در این دیدار، با قدردانی از حمایتهای مستمر حجتالاسلام سیدی بنابی از حوزه تعلیم و تربیت، گفت: شهرستان بناب در شاخصهای آموزشی و پرورشی رشد قابل توجهی داشته و در زمینه قبولی در دانشگاه فرهنگیان، موفقیت در المپیادهای علمی و اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی، عملکرد درخشانی از خود نشان داده است.
معلمان، امانتداران سرمایههای اجتماعی کشور
حجتالاسلام سیدباقر سیدی بنابی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه بناب نیز در این دیدار با تأکید بر نقش بیبدیل آموزش و پرورش، اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد، رکن اصلی پیشرفت هر کشور است و هر میزان برای آموزش و پرورش زمان و برنامهریزی صرف شود، باز هم کافی نیست.
وی با اشاره به حساسیت امر جذب نیرو در آموزش و پرورش تصریح کرد: در جذب نیروهای انسانی برای تعلیم و تربیت باید دقت ویژهای صورت گیرد تا افراد توانمند و متعهد به ارزشهای اسلامی و ایرانی در نظام آموزشی فعالیت کنند، چرا که معلمان، امانتداران مردم و سرمایههای اجتماعی کشور هستند.
امام جمعه بناب در پایان با اشاره به ظرفیتهای غنی فرهنگی شهرستان، از پیشنهاد تأسیس مدرسه قرآنی در بناب خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت حوزه علمیه بناب به عنوان یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی کشور، انتظار میرود در راستای تأسیس مدرسه قرآنی نیز اقدامات لازم صورت پذیرد.
