رضوانی: تکمیل نیروگاه سد خداآفرین باید در اولویت وزارت نیرو قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام رضوانی روز شنبه در تشریح جزئیات اجرای پروژه احداث نیروگاه برق آبی سد خداآفرین، گفت: این پروژه بسیار مهمی است که باید هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل آن اقدام شود چرا که ما در این منطقه دو سد خداآفرین و قیز قلعه سی را داریم که از این میان سد خداآفرین با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب مخزن نزدیک ۱۵ سال است که به بهره‌برداری رسیده اما متأسفانه ساخت نیروگاه آنکه باید همزمان با احداث سد انجام می‌شد، محقق نشده است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: احداث این نیروگاه به شرکتی سپرده شده که تاکنون حدود ۴۰ درصد بنای آن را ساخته است اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم برای آن به دنبال تعطیل کردن این پروژه است.

رضوانی یادآور شد: هم اکنون که تولید ورقه‌های لازم برای انرژی تجدید پذیر از اهمیت بسزایی برخوردار است با استفاده از دو سد خداآفرین و قیز قلعه سی پیش‌بینی می‌شود بتوانیم ۱۴۰ مگاوات نیروگاه برق آبی داشته باشیم که تاکنون ۴۰ مگاوات آن ساخته شده است و در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد اما ۱۰۰ مگاوات نیروگاه آن تنها ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تاکید کرد: احداث این نیروگاه در حالی معطل مانده است که وزارت نیرو باید تکمیل آن را در شرایطی که با کمبود انرژی برق مواجه هستیم در اولویت برنامه‌های خود بگذارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: سدی که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مشترک با جمهوری آذربایجان دارد و با استفاده از رودخانه ارس این ظرفیت را دارد که همیشه بتوان از آن، برق تولید کرد چرا باید بخشی از این نیروگاه که در جمهوری آذربایجان قرار دارد تکمیل شده باشد اما سهم ایران از آن معطل تصمیمات وزارت نیرو باقی بماند.

رضوانی خاطرنشان کرد: لازم است وزارت نیرو یا بخش خصوصی برای تکمیل این نیروگاه ورود کنند که حداکثر یک سال آینده بتوانیم یک نیروگاه برق آبی ۱۴۰ مگاواتی داشته باشیم.