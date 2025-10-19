فردوسی: سهم مالیات از بودجه سالانه کشور بیش از ۶۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فردوسی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با تأکید بر اهمیت تحقق نظام مالیاتی کارآمد در کشور گفت: در چند دهه اخیر، ملت ایران با شدیدترین و ناعادلانهترین تحریمهای اقتصادی روبهرو بوده است و این فشارها بهویژه در حوزه تأمین مالی کشور را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، افزود: مسئولان کشور در سالهای اخیر مالیاتستانی را بهعنوان پایدارترین و کمعارضهترین روش تأمین مالی در دستور کار قرار دادهاند و خوشبختانه این مسیر اکنون بهصورت هدفمند دنبال میشود.
فردوسی روند رشد تأمین منابع مالی کشور از محل مالیات را از سال ۱۴۰۰ به بعد صعودی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر سهم مالیات از بودجه سالانه کشور بیش از ۶۰ درصد و در منابع عمومی نیز بالای ۵۰ درصد است و تداوم این روند، نویدبخش شکوفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای این سیاست با ساختارهای قدیمی دشوار است، افزود: در سال جاری، رویکرد تکریم مودیان و سیستمی کردن فرآیندها با جدیت دنبال شد؛ بهگونهای که از مجموع ۵۲۰ هزار اظهارنامه دریافتی، حدود ۴۷۰ هزار مورد از طریق روشهای نوین و سیستمی بررسی شده و کمتر از ۶۰ هزار مورد به شیوههای سنتی رسیدگی شده است.
وی همچنین به تحولات ساختاری در سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد معاونت تحول هوشمند، استفاده از نرمافزارهای پیشرفته و بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی بهعنوان پشتیبان تصمیمگیریها در دستور کار قرار گرفته است.
فردوسی تغییر در ترکیب نیروهای مدیریتی را لازمه پیشبرد این برنامهها دانست و خاطرنشان کرد: جابجایی مدیران توانمندی همچون رضا نجفزاده، مدیرکل سابق امور مالیاتی استان یزد، به ستاد مرکزی سازمان نیز در همین راستا انجام شد. سازمان از نیروهای متخصص، متعهد و اخلاقمدار خود هرگز چشمپوشی نخواهد کرد.
وی با معرفی محسن مرداسی بهعنوان سرپرست جدید امور مالیاتی استان یزد، افزود: یزد بهعنوان استانی صنعتی نیازمند مدیری آشنا با شرایط تولید و صنعت است و امیدواریم با همکاری مسئولان محلی، شاهد موفقیت هرچه بیشتر این مجموعه باشیم.
در پایان این مراسم، از خدمات رضا نجفزاده قدردانی و محسن مرداسی بهعنوان سرپرست جدید ادارهکل امور مالیاتی استان یزد معرفی گردید.
