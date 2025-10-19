صدور بیش از ۱۰۸ هزار سند روستایی و شهری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار نورزی زاده با اشاره به روند اجرای قانون الحاق و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری در استان، گفت: از آغاز اجرای طرح صدور اسناد مالکیت در هرمزگان تاکنون، در مجموع ۱۰۸ هزار و ۶۷۶ فقره سند مالکیت صادر شده است.
نوریزاده افزود: از این تعداد، ۹۲ هزار و ۴۳۸ فقره مربوط به روستاها و ۱۶ هزار و ۲۳۸ فقره مربوط به شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر است.
وی ادامه دادد: در سال ۱۴۰۳، ۷ هزار و ۲۷۹ فقره سند مالکیت در روستاها و شهرهای کوچک استان صادر شده است که این آمار بیانگر استمرار و جدیت بنیاد مسکن در تسهیل فرایند مالکیت و ایجاد امنیت سکونتی برای روستاییان و شهروندان مناطق کمجمعیت است.
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای سال جاری اعلام کرد: بر اساس هدفگذاری انجامشده، در سال ۱۴۰۴ پیشبینی میشود هشت هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت روستایی و شهری در استان صادر شود تا شاهد پوشش حداکثری و تثبیت مالکیت قانونی مردم در سراسر نقاط استان باشیم.
نظر شما