صدور ۱۱۴۸ فقره سند مالکیت شهری و روستایی در استان زنجان

سجاد صنعتی منفرد به خبرنگار مهر گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بحث صدور سند مالکیت واحدهای روستایی تأکید جدی دارد و امسال با کمک اداره ثبت‌اسناد و املاک ۸۴۵ فقره سند مالکیت روستایی و ۳۰۳ فقره سند مالکیت شهری در استان صادر شده است.

وی افزایش ارزش اقتصادی املاک روستایی، استفاده از سند برای دریافت تسهیلات به‌عنوان وثیقه و کاهش اختلافات ملکی را از مزایای صدور سند دانست و اظهار کرد: بنیاد مسکن استان با رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین روستاها، افزایش انگیزه برای پایداری سکونت در روستا، گسترش کالبدی موزون و طراحی‌شده و بهره‌گیری مناسب‌تر روستاییان از خدمات برای سرمایه‌گذاری با همکاری اداره ثبت‌اسناد و املاک اقدام به تهیه و اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: واگذاری اسناد مالکیت روستایی زمینه را برای دریافت تسهیلات بهسازی مسکن فراهم می‌کند و در واقع یک پشتوانه برای روستائیان است.

صنعتی منفرد تأکید کرد: ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها، امکان بهره‌گیری روستائیان از تسهیلات بانکی و افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی املاک واقع در روستا نیز از اهداف این طرح است.

وی یادآور شد: این نهاد تاکنون توانسته، از مجموع ۹۱ هزار و ۲۶۵ واحد مسکونی روستایی برای ۶۲ هزار و ۶۲۹ واحد برای ۶ هزار و ۴۱۵ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر سند مالکیت صادر کند.