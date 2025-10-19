شهادت ۱۵ نفر در حملات شدید رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند در حملات هوایی امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، ۱۵ نفر به شهادت رسیده اند.

منابع در بیمارستان شفاء از شهادت دو فلسطینی در بمباران منطقه ای نزدیک به بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه خبر دادند.

بر اثر بمباران چادر آوارگان در منطقه المواصی در غرب خان یونس از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز سه نفر شهید شدند که دو نفراز آنها را کودکان تشکیل می دهند.

همچنین منابعی در بیمارستان شهدای الاقصی نیز اعلام کردند که در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمانی در الزوایده در مرکز غزه که خبرنگاران در آن حضور داشتند، دو نفر شهید شدند که یک نفر از آنها خبرنگار است.

منابع فلسطینی از زخمی شدن شماری بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در منطقه اصداء در شمال غرب شهر خان یونس خبر دادند.

یک منزل در اردوگاه البریج در مرکز غزه نیز از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی بمباران شد.

منابع فلسطینی از بمباران شدید مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب غزه خبر می دهند.