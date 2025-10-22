ضرورت ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس گرمسار؛ تبیین اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا در جمع دانش آموزان دبیرستان شهید سیدعلی اندرزگوی آرادان همزمان با صبح چهارشنبه ضمن اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس شهرستان گفت: خوشبختانه آموزش و پرورش در تمام مدارس این امکان را فراهم کرده که جای قدردانی دارد.

وی همچنین خواستار برگزاری برنامه‌های تبیینی با موضوع نماز در مدارس شهرستان آرادان شد و گفت: تفقد و تشویق و اعطای جوایز به موذنان، مکبران و فعالان دانش آموزی فرهنگ نماز از جمله اقدامات مثبت و مؤثری است که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه آرادان با اشاره به آیات سوره مبارکه مؤمنون بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام فرمودند هر کس ده آیه اول این سوره را در زندگی اش پیاده کند وارد بهشت می‌شود و این نشان دهنده اهمیت عمل به قرآن و عبادت خداوند متعال است.

شریفی نیا ضمن بیان اوصاف مؤمنین در این سوره گفت: اولین ویژگی مؤمنین، نماز با خشوع و حضور قلب است، نماز یک جسمی دارد و یک روح و این موضوع به خصوص در دوران نوجوانی و جوانی که روح انسان پاک است، بسیار می‌تواند اهمیت داشته باشد.

وی افزود: جسم نماز همان رکوع و سجود و سایر ارکان و اجزاء نماز است، اما روح نماز توجه قلبی و حضور قلب در نماز است که انسان به غیرِ خدا نیندیشد و سراسر وجودش متوجه حضرت حق باشد.