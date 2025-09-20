تجهیز مدارس استان سمنان به امکانات ورزشی و بهداشتی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه شنبه در مراسم اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به میزبانی شهر سمنان با بیان اینکه این اقدام با مشارکت خیران و دستگاه‌های اجرایی انجام گرفته است، ابراز داشت: رویکرد این طرح ارتقا سلامت دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه این کالاها با شعار «مهر با نشاط رضوی» به مدارس محروم و نیازمند استان تحویل داده می‌شود، افزود: هدف از تهیه و تأمین این کالاها پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این کالاها با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال تهیه شدند، ابراز داشت: با این اقدامات می‌کوشیم تا ورزش دانش آموزی را در استان توسعه بخشیم.

شریفی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه ورزش و سلامت هزینه‌های درمان را در آینده کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در همین راستا تابستان سال جاری ۸۰ میلیارد ریال پروژه ورزشی به بهره برداری رسید.

وی افزود: توزیع کالاها بر اساس نیازسنجی مدارس انجام خواهد شد و به تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان خواهد رسید.