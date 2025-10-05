سردار تقوی: میزان جرایم در استان اردبیل کاهش ۲ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد تقوی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته انتظامی با اشاره به نقش رسانه‌ها و خبرنگاران به عنوان افسران جنگ نرم در افزایش امنیت روانی اظهار کرد: در ۶ ماه اول سال جاری، وقوع جرایم در استان ۲ درصد کاهش یافته و سرقت‌ها نیز کاهش قابل توجهی داشته‌اند، اما جرابم سایبری با ۲۴ درصد افزایش روبرو بوده است.

وی افزود: در ۶ ماه اول سال جاری وقوع جرم در استان ۲ درصد کاهش یافته است و سرقت‌های مهم با ۱۴ درصد، سرقت‌های خرد با ۹ درصد و مجموع سرقت‌ها با ۱۱ درصد کاهش همراه بوده اند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل تصریح کرد: کشف کامل سرقت‌ها ۴۸ درصد بوده و خوشبختانه در این مدت هیچ مورد سرقت مسلحانه یا گروگان‌گیری گزارش نشده است.

سردار تقوی بیان کرد: جرایم سایبری ۲۴ درصد افزایش یافته که با کمک گشت‌های اینترنتی و اطلاع‌رسانی مردمی، ۹۲ درصد پرونده‌های فضای مجازی کشف شده‌اند.

وی همچنین از کاهش ۶۷ درصدی چاقوکشی و قمه‌کشی، کاهش ۱۹ درصدی نزاع‌های دست جمعی، و کاهش ۱۳ نفر فوتی تصادفات جاده‌ای خبر داد و گفت: تماس‌های تلفنی به سامانه ۱۱۰ با ۹ درصد افزایش به بیش از ۶۶۶ هزار تماس رسیده است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل تاکید کرد: در حوزه مواد مخدر، کشفیات با افزایش ۲۸ درصدی به ۱.۵ تن رسیده و پرونده‌های قاچاق ۲۲ درصد افزایش یافته‌اند که ارزش ریالی کشفیات قاچاق بالغ بر ۴۸۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.