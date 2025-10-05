  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

سردار تقوی: میزان جرایم در استان اردبیل کاهش ۲ درصدی داشته است

سردار تقوی: میزان جرایم در استان اردبیل کاهش ۲ درصدی داشته است

اردبیل- فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: در ۶ ماه اول سال جاری، وقوع جرایم در استان ۲ درصد کم شده و سرقت‌ها نیز کاهش قابل توجهی داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد تقوی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته انتظامی با اشاره به نقش رسانه‌ها و خبرنگاران به عنوان افسران جنگ نرم در افزایش امنیت روانی اظهار کرد: در ۶ ماه اول سال جاری، وقوع جرایم در استان ۲ درصد کاهش یافته و سرقت‌ها نیز کاهش قابل توجهی داشته‌اند، اما جرابم سایبری با ۲۴ درصد افزایش روبرو بوده است.

وی افزود: در ۶ ماه اول سال جاری وقوع جرم در استان ۲ درصد کاهش یافته است و سرقت‌های مهم با ۱۴ درصد، سرقت‌های خرد با ۹ درصد و مجموع سرقت‌ها با ۱۱ درصد کاهش همراه بوده اند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل تصریح کرد: کشف کامل سرقت‌ها ۴۸ درصد بوده و خوشبختانه در این مدت هیچ مورد سرقت مسلحانه یا گروگان‌گیری گزارش نشده است.

سردار تقوی بیان کرد: جرایم سایبری ۲۴ درصد افزایش یافته که با کمک گشت‌های اینترنتی و اطلاع‌رسانی مردمی، ۹۲ درصد پرونده‌های فضای مجازی کشف شده‌اند.

وی همچنین از کاهش ۶۷ درصدی چاقوکشی و قمه‌کشی، کاهش ۱۹ درصدی نزاع‌های دست جمعی، و کاهش ۱۳ نفر فوتی تصادفات جاده‌ای خبر داد و گفت: تماس‌های تلفنی به سامانه ۱۱۰ با ۹ درصد افزایش به بیش از ۶۶۶ هزار تماس رسیده است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل تاکید کرد: در حوزه مواد مخدر، کشفیات با افزایش ۲۸ درصدی به ۱.۵ تن رسیده و پرونده‌های قاچاق ۲۲ درصد افزایش یافته‌اند که ارزش ریالی کشفیات قاچاق بالغ بر ۴۸۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

کد خبر 6612579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها