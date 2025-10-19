آشوری: استانداردسازی کلید رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی یکشنبه شب در آئین روز استاندارد در بندرعباس اظهار کرد: نداشتن استاندارد باعث تضییع حقوق مردم و به خطر افتادن سلامت و ایمنی جامعه میشود.
وی با بیان اینکه روز جهانی استاندارد فرصتی برای بازنگری در روندهای این حوزه است، تاکید کرد: استانداردسازی کالا و خدمات، یکی از استراتژیهای اصلی برای تولید قدرت و ثروت ملی است.
آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت کیفیت کالاهای صادراتی استان، افزود: محصولاتی مانند زعفران، پسته و انجیر که از مزیتهای اصلی کشور به شمار میروند به دلیل ضعف در رعایت استانداردها و بستهبندی مناسب بازارهای هدف خود را از دست دادهاند.
وی به نمونههایی اشاره کرد که کالاهای صادراتی با کیفیت پایین در بازارهای بینالمللی شکست خوردهاند و تاکید کرد: این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور ضربه میزند بلکه سرمایه اجتماعی و اقتصادی ما را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
استاندار هرمزگان در ادامه سخنان خود فراتر از استاندارد کالا و خدمات را مطرح کرد و بر اهمیت استانداردسازی در حوزه رفتار و حکمرانی تاکید کرد: ما باید روشهای حکمرانی را نیز استاندارد کنیم تا بهرهوری در همه حوزهها افزایش یابد.
وی افزود: استانداردهای رفتاری و مدیریتی باید در نظام حکمرانی گنجانده شوند تا تصمیمگیریها بر اساس اصول علمی و منطبق با معیارهای استاندارد صورت گیرد.
او با تشریح مثلث حکمرانی مطلوب متشکل از حاکمیت، مردم و بخش خصوصی، گفت: حاکمیت، دستگاههای دولتی، قوه قضائیه و نیروهای مسلح ضلع اول، مردم و نهادهای وابسته آنها ضلع دوم و بخش خصوصی ضلع سوم این مثلث را تشکیل میدهند و موفقیت نظام حکمرانی در گرو ایجاد و حفظ استانداردها در روابط این سه ضلع است.
آشوری تازیانی یکی از مهمترین چالشهای حوزه استاندارد را ضعف هماهنگی بین دستگاههای مسئول دانست و تاکید کرد: دستگاههایی مانند سازمان استاندارد، گمرک، بنادر، سازمان اموال تملیکی و اداره غذا و دارو باید همکاریهای بینبخشی خود را افزایش دهند.
وی افزود: این همافزایی موجب رفع موانع و مشکلات مرتبط با رعایت استانداردها شده و روند توسعه صادرات و واردات را تسهیل خواهد کرد.
استاندار هرمزگان همچنین به مهارتهای هوش هیجانی به عنوان بخشی از استانداردهای رفتاری اشاره کرد و گفت: سازمان ملل و یونسکو مهارتهایی مانند مهارت ارتباط مؤثر، گفتگو، خودآگاهی، مدیریت هیجان، شناخت و حل مسئله و تصمیمگیری را به عنوان مهارتهای کلیدی موفقیت معرفی کردهاند که در حوزه حکمرانی نیز اهمیت بسیاری دارند.
وی تاکید کرد: این مهارتها باید در نظام آموزش و پرورش و مدیریت کشور نهادینه شوند تا رفتارها و تصمیمات مدیران و مردم بر پایه استانداردهای علمی و اخلاقی باشد و جامعه به سمت پیشرفت و تعالی حرکت کند.
استاندار هرمزگان در پایان با قدردانی از تلاشهای سازمان استاندارد و دستاندرکاران این حوزه گفت: امیدواریم با فرهنگسازی و رعایت دقیق استانداردها در تمامی بخشها، به توسعه پایدار، افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و ارتقای جایگاه استان و کشور در بازارهای جهانی دست یابیم.
