استانداردهای صادرات به بازارهای اروپا و خاورمیانه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، عضو هیات نمایندگان و معاون اتاق بازرگانی فارس در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران گفت: یکی از بزرگترین مشکلات صادرات در بین تولیدکنندگان و یا تجار و یا کسانی که مایلند در این حوزه ورود کنند، عدم آشنایی آن ها با استانداردهای بین المللی است لذا لزوم انطباق استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی یکی از اصولی است هر فعال در حوزه صادرات باید نسبت به آن مطلع باشد.

یلدا راهدار افزود: این سمینار آموزشی با توجه به نیاز صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان برای استانداردسازی کالاهای تولید استان بر اساس بازارهای صادراتی برگزار شد که با استقبال روبرو شد.

وی بیان کرد: فارس یکی از دروازه های موفق صادرات محصولات مختلف تولیدی به بازارهای جهانی است که نیاز است صادرکنندگان ما استانداردهای بازارهای صادراتی که یکی ازاصول اولیه صادرات موفق است، آشنایی و آگاهی کامل داشته باشند.

راهدار، با تاکید بر اینکه صادرکنندگان باید با اصول صادرات آشنا باشند بر برای صادرات و حضور موفق در بازارهای بین المللی باید با قوانین و استانداردهای آن کشور مطلع باشند تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت دفتراستانداردسازی اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: با توجه به گستردگی مشکلات بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی استان فارس در استانداردسازی کالاها و خدمات، اتاق بازرگانی شیراز در سال ۱۳۹۶ تصمیم به راه اندازی دفتر استانداردسازی نمود تا بتواند از این طریق در راستای رفع مسائل ومشکلات استانداردسازی کالا ها و خدمات گامی نو بردارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: هدف از ایجاد دفتر استانداردسازی این اتاق، ارتقای سطح آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به استانداردسازی و ارکان نوین آن و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی در اجرایی کردن استانداردها در سطح ملی و بین المللی است. در راستای دستیابی به این هدف، ترویج و آموزش مباحث استانداردسازی در حوزه ملی و بین المللی جهت آشنایی فعالان اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.همچنین بهره گیری از استانداردهای بین المللی در ایجاد نوآوری در تدوین استانداردهای ملی دارای مزیت از دیگر اهداف دفتر استانداردسازی اتاق است.

وی ادامه داد: دفتر استاندارد سازی اتاق بازرگانی فارس بنا دارد تا از ظرفیت تشکل ها و بخش خصوصی در اجرایی کردن استانداردها در سطح ملی و بین المللی، بررسی و به‌روز رسانی استاندارهای ملی و درصورت لزوم بین المللی بویژه در حوزه‌های تولید - صادرات و واردات، ترویج و آموزش مباحث استاندارد و استانداردسازی اقدام کند.

در سمینار آموزشی آشنایی با استانداردهای مورد نیاز برای صادرات به اروپا و خاورمیانه مهندس امینی مباحث آموزشی را ارائه و به شرکت کنندگان گواهی نامه اهدا شد.