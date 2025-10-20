المشاط: شهادت رئیس ستاد ارتش خللی در روند حمایت یمن از غزه نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سبا» یمن، مهدی المشاط، رئیس شورای سیاسی عالی یمن، با تسلیت شهادت شهید محمد الغماری رئیس فقید ستاد مشترک ارتش یمن

گفت: شهادت شهید الغماری تأثیری بر کارکرد و عملکرد نیروهای ما نخواهد داشت؛ او تنها نبود و خدا را شاکریم که امثال این شهید بسیارند و مسیر قرآنیِ مبارک ما و رهبر بزرگ آن، مردان و فرماندهان فراوانی را تربیت کرده است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن بار دیگر بر موضع ثابت یمن در حمایت از مسئله فلسطین و پشتیبانی از غزه تأکید کرد و گفت که این مسیر «با استقامت و قوت ادامه خواهد یافت» و «جان فشانی‌ها تنها موجب تقویت و گسترش این راه خواهد شد».

المشاط همچنین اعلام کرد که همه فداکاری‌های مردم یمن را خداوند شاهد است و یمن از توان معنوی و مادی لازم برای انتقام برخوردار است و جنگ چنین مراحلی دارد.

وی هشدار داد که همه کسانی که در خدمت دشمن صهیونیستی یا دیگران عمل کنند، مجازات خود را خواهند دید.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد که همانگونه که رژیم اسرائیل تمایل دارد برای خود تبلیغ کند، نباید حمله این رژیم به کشور و شهروندان یمنی را به‌عنوان پیروزی دشمن صهیونیستی تلقی کرد.

المشاط افزود: آمریکایی‌ها اقدام به سوء‌استفاده از سازوکارهای انسان‌دوستانه بین‌المللی به سود دشمن صهیونیستی کرده‌اند که ما انتظار چنین اقدام زشت و جنایتکارانه‌ای را نداشتیم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در ادامه گفت که ما این مشکل را با تلاش‌های دستگاه امنیتی یمن (که توانستند این مشکل را در کوتاه‌ترین زمان حل و این روزنه را به شکل کامل مسدود کنند)، برطرف کردیم.