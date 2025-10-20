حمایت تمام عیار مفتی عمان از آمادگی یمنی ها برای مقابله با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، «شیخ احمد بن حمد الخلیلی» در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به شدت از آمادگی نیروهای مسلح یمن برای رویارویی و وارد کردن ضربات مهلک به صهیونیستها در صورت عهدشکنی و زیرپاگذاشتن آتش بس غزه، تمجید کرد.

وی نوشت: «مَن لم یَشکُرِ المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ»(کسی که شکرگزار مخلوق نباشد، شکرگزار خالق نیز نخواهد بود). باید مراتب تشکر و قدردانی خود را از یمنی های قهرمان که متوجه عهد شکنی و خیانت صهیونیستها هستند، ابراز کنم. با تشکر و قدردانی از مردم شجاع و قهرمان یمن که صهیونیست‌ها را تهدید کردند که اگر - پس از توافق با مردم غزه - مرتکب خیانت، پیمان‌شکنی و عهدشکنی شوند، کاملاً آماده‌ مقابله و ایستادگی در برابر آنها هستند. خداوند به آنها جزای خیر دهد.

مفتی عمان تاکید کرد: یمنی ها تهدید کردند که اگر پس از توافق آتش بس غزه، صهیونیستها دست از پا خطا کنند، آمادگی کامل برای مقابله و رویارویی با آنها را دارند. خداوند جزای خیر به آنها دهد و آنها را یاری فرماید.

گفتنی است که عبدالواحد ابورأس معاون وزیر خارجه یمن تاکید کرد که هر گونه نقض آتش‌بس در غزه باعث می‌شود رژیم صهیونیستی تاوان سنگینی پرداخت کند و خسارت‌های بیشتری نسبت به گذشته متحمل شود.

وی افزود: تحولات غزه را از نزدیک رصد می‌کنیم. فرار اسرائیل از اجرای تعهدات خود از طریق نقض پی در پی آتش‌بس ادامه دارد.

ابورأس اضافه کرد: موضع یمنی‌ها در حمایت از ملت فلسطین ادامه دارد. گروهای مقاومت فلسطین تنها نیستند و این نبرد نبرد همگان است. ما در کنار مقاومت فلسطین هستیم.

این هشدار یمن در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه خود را علیه نوار غزه با وجود اعلام رسمی اجرای آتش بس آغاز کرده است.