فرماندار ملارد: ۳۰۳ هکتار از بافت فرسوده ملارد وارد مسیر بازآفرینی شد

سیداصغر تقوی، در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند صدور اسناد مالکیت برای اراضی و منازل واقع در بافت فرسوده ملارد خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر نوسازی شهری و احیای مناطق قدیمی ملارد است.

فرماندار ملارد با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی بازآفرینی شهری در این شهرستان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین معضلات شهر ملارد، وجود حدود ۳۰۳ هکتار بافت فرسوده بود که نزدیک به ۵۰ درصد از محدوده شهری را دربر می‌گیرد و موجب بروز مشکلات متعدد اجتماعی و خدماتی برای ساکنان شده بود.

وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی در این مناطق، نبود اسناد مالکیت رسمی برای بسیاری از واحدهای مسکونی بود که باعث می‌شد دستگاه‌های خدمات‌رسان، از جمله شهرداری، نتوانند مجوز یا خدمات لازم را به شهروندان ارائه دهند.

تقوی ادامه داد: در جلسات مشترکی که با دستگاه قضائی، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی داشتیم، به جمع‌بندی رسیدیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، زمینه صدور اسناد مالکیت برای این املاک فراهم شود و خوشبختانه با همکاری و هم‌افزایی میان نهادها، این طرح در ملارد به نتیجه رسید.

فرماندار ملارد با تأکید بر اینکه این اقدام برای نخستین‌بار در کشور به این وسعت در حال اجراست، گفت: امروز شاهد اتفاقی مبارک در حوزه بازآفرینی شهری هستیم که می‌تواند زمینه‌ساز نوسازی بافت فرسوده و افزایش رضایت مردم از شرایط سکونتی‌شان شود.

وی از شهروندان ساکن در این مناطق خواست با مراجعه به دفاتر تسهیلگری که توسط شهرداری ایجاد شده است، مراحل قانونی را طی کنند تا در مدت یک تا دو ماه آینده بتوانند اسناد مالکیت خود را دریافت کنند.

تقوی خاطرنشان کرد: با صدور اسناد رسمی، امکان دریافت جواز ساخت، بازسازی منازل و استفاده از تسهیلات نوسازی برای شهروندان فراهم خواهد شد و این موضوع نقطه عطفی در ساماندهی شهری ملارد به شمار می‌آید.