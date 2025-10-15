تحول در بازآفرینی شهری: اعطای سند مالکیت به متصرفان اراضی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اصحاب رسانه در حاشیه سفر یک روزه به سمنان از تصویب طرح اعطای سند مالکیت به متصرفان اراضی ملی در محلههای هدف بازآفرینی شهری خبر داد.
وی با بیان اینکه هدف این طرح اعطای مشوقها برای بازآفرینی شهری است، افزود: براساس مصوبات جدید ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور، افرادی که سالها در اراضی ملی واقع در محدودههای مصوب بازآفرینی شهری سکونت داشتهاند میتوانند سند رسمی مالکیت دریافت کنند که البته باید مراحل قانونی آن را نیز طی نمایند.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور با بیان اینکه این اقدام به مالکان اعتماد و اطمینان خاطر میدهد بیان کرد: ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای ساکنان بافتهای فرسوده از جمله هدفگذاری های این طرح است.
گلپایگانی همچنین از اعطای مشوقها برای احیای بافت فرسوده شهری و بازآفرینی شهری در سراسر کشور خبر داد و ابراز کرد: تسهیلاتی که دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده در نظر داشته، افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه سقف تسهیلات تبصره ۱۸ تولید و اشتغال ۵۵۰ میلیون تومان است، افزود: اما با پیگیریهای انجام شده، تسهیلات قانون جهش تولید مسکن با مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان نیز قرار است برای متقاضیان نوسازی در بافتهای فرسوده اختصاص یابد که کمک خوبی برای مردم خواهد بود.
