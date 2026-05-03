فرماندار ملارد: تکریم مردم خط قرمز مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی،در جلسه شورای اداری ملارد با اشاره به جایگاه مردم در نظام اداری، اظهار داشت: تکریم مردم خط قرمز ما است و هیچ کارمند یا مدیری حق بی‌احترامی به مردم را ندارد. در مواجهه با درخواست‌های خارج از قانون نیز باید با زبان مناسب و احترام کامل پاسخ داده شود.

وی با تأکید بر ضرورت انجام به‌موقع امور روزمره اداری و جلوگیری از هرگونه تعویق در ارائه خدمات، افزود: دستگاه‌های نظارتی موظفند با هر واحد صنفی که از شرایط سوءاستفاده کرده و نسبت به افزایش خودسرانه قیمت‌ها اقدام می‌کند، به‌طور قاطع برخورد نمایند.

فرماندار ملارد، حضور فعال میزهای خدمت در اجتماعات مردمی را ضروری دانست و تصریح کرد: باید تلاش کنیم فاصله میان مسئولان و مردم کاهش یابد. مردم نباید احساس جدایی از مسئولان داشته باشند؛ همه ما در یک کشتی هستیم و هدفمان سربلندی و سرافرازی ایران عزیز است.

تقوی در پایان خاطرنشان کرد: قانون‌مداری، شفافیت و پاسخگویی به مردم باید همواره در اولویت ادارات قرار گیرد تا اعتماد عمومی حفظ شود.