غلامرضا سالاری: ۴۰۰ فرصت سرمایه گذاری جدید در استان کرمان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اهمیت اقدامات و دستاوردهای اقتصادی استان کرمان در یک سال گذشته گفت: طی یک سال گذشته حدود ۴۰۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزههای فناوری اطلاعات، صنعت و معدن، کشاورزی، حملونقل، سلامت، گردشگری، صنایعدستی و شهرسازی استان کرمان شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه برخی از این فرصتها در قالب مجوزهای سرمایهگذاری بدوننام در حال نهایی شدن است افزود: رویکرد انتخاب این فرصتها فناورانه، صادرات محور، تکمیل کننده صنایع پایین دستی بنگاههای بزرگ، مزیتساز، مولد ساز، عدالتمحور و منطبق با اسناد آمایشی استان است.
سالاری، صدور مجوزها را یکی از مؤلفههای اساسی در محیط کسب و کار دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته و حمایت جدی دولت چهاردهم، حدود ۹۹ درصد مجوزهای دستگاههای اجرایی در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است.
وی اضافه کرد: در شش ماه ابتدایی سال جاری تعداد ۴۰ هزار و ۹۲۳ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها در استان ثبت و تعداد ۲۹ هزار و ۱۰۶ مجوز صادر شده که بیانگر حدود ۹۳ درصد صدور مجوز بوده و نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار استان است.
معاون اقتصادی استاندار کرمان عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار موجود در سطح استان کرمان تعداد یک هزار و ۶۴۵ طرح سرمایهگذاری در داخل و خارج شهرکها و نواحی صنعتی با برآورد میزان سرمایهگذاری انجام شده بالغ بر ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در دست اجرا است که نسبت به سرمایهگذاری در مدت مشابه سال قبل به مبلغ ۱۳۱ هزار میلیارد تومان، رشد ۴۸ درصدی داشته است.
سالاری ادامه داد: در یک سال گذشته تعداد ۲۶ طرح سرمایهگذاری خارجی به مبلغ ۹۵۸ میلیون دلار مصوب گردیده و مبلغ ۳۳۱ میلیون دلار در قالب طرحهای در دست اجرا و بهرهبرداری رسیده در استان جذب شده است که با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به کل سال گذشته، استان کرمان را در رتبه نخست کشور قرار داده است.
وی ابراز داشت: تعداد ۶۱۴ واحد تولیدی غیر فعال تا ابتدای مهر سال جاری احصا گردید که از این تعداد ۳۲۲ واحد تولیدی قابلیت احیا و راهاندازی مجدد را داشتند.
معاون اقتصادی استاندار کرمان بیان کرد: همچنین در یک سال گذشته تعداد ۷۳ واحد راکد با اشتغال یک هزار و ۳۹۴ نفر احیا و راهاندازی شده است.
سالاری به تشریح برخی از مهمترین دستاوردها و اقدامات در حوزه تولیدی پرداخت و گفت: برای اولین بار در کشور طرح کنسانتره مس و روی توسط بخش خصوصی با سرمایهگذاری ۱,۰۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۷۰۰ نفر اجرا شده است.
وی بیان کرد: احداث بزرگترین طرح کنسانتری تیتانیوم کشور و فعالیت بزرگترین معدن تیتانیوم کشور و خاورمیانه با سرمایهگذاری ۳,۰۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۱۱۰۰ نفر، ایجاد واحد تولید شمش فولاد با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در راستای تکمیل زنجیره فولاد در استان با سرمایهگذاری بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان و فراهم آوردن زمینه اشتغال مستقیم ۲۲۵ نفر از دیگر اقدامات است.
سالاری بیان کرد: ایجاد واحد تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در راستای تکمیل زنجیری فولاد در استان با سرمایهگذاری بالغ بر ۵,۰۰۰ میلیارد تومان و فراهم آوردن زمینه اشتغال مستقیم ۵۷۸ نفر انجام شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان به حوزه فناوری و نوآوری نیز اشاره داشت و گفت: برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردها در حوزه فناوری و نوآوری میتوان به تصویب برنامه توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان و تهیه نقشه راه در خصوص حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان طی سالهای برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
وی بیان کرد: شرکتهای دانش بنیان ثبت شده در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱۹ شرکت بوده که با رشد ۱۰ درصدی در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری به تعداد ۱۳۲ شرکت رسیده است.
سالاری همچنین از پیگیری تبدیل کارخانه خانهسازی به شهر نوآوری به عنوان یکی از بزرگترین زیست بومهای فناور کشور نام برد و گفت: توجه ویژه به حوزه دانش بنیان از اصلیترین اولویتهای استان بوده است به طوری که ۲۰ مورد رونمایی محصول جدید دانش بنیان و فناور در استان کرمان انجام شده که مجموعاً ۱۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به فروش محصولات دانش بنیان و فناور استان اضافه کرده است.
وی ادامه داد: در جریان سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کرمان مصوباتی اعم از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی جهت توسعه زیرساختهای اکوسیستم فناوری، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری به ۲۵۰ میلیارد تومان، ایجاد صندوق پژوهش و فناوری تخصصی صنایع معدنی پیشرفته و اختصاص ۱۰ درصد منابع CVCهای استان به افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری را داشتیم.
سالاری، به حوزه توسعه نهادی و تسهیلگری استان کرمان نیز اشارهای داشت و تصریح کرد: در این رویکرد میتوان به ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری مستقل، ایجاد اتاق مشترک سرمایهگذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در پایتخت، ایجاد میز هماهنگی و ارتباطی کانون کارآفرینان استان در مرکز خدمات سرمایهگذاری، استقرار انجمن صادرکنندگان اتاق بازرگانی استان به منظور تسهیل ارتباطات با هیئتهای تجاری،
ایجاد کمیته شتاب دهی سرمایهگذاری با حضور شخص استاندار تحت عنوان سهشنبههای سرمایهگذاری اشاره داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان بیان کرد: کمیته امنیت سرمایهگذاری برای اولین بار در کشور در استان کرمان تشکیل، اطلس سرمایهگذاری استان تدوین و سامانه رصد و پایش پروژههای سرمایهگذاری نیز در حال راهاندازی است.
