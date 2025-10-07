سالاری: هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید در تقویت صنایع موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه صنعت و ابزار در کرمان گفت: ابزارها پایههای ایجاد صنعتها هستند و معرفی ظرفیتها و توانمندیها در نمایشگاهها شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه کرمان در حوزه معدن صاحب نام است و میتواند برای تقویت بعضی صنایع تأثیرگذار باشد افزود: یک جنبه نمایشگاه معرفی ظرفیتهای استان کرمان است و از سوی دیگر کنار هم قرار گرفتن تولیدکنندگان، زمینه رقابت سالم و افزایش کیفیت را فراهم میکند.
وی، کرمان را یکی از قطبهای صنعتی و تولیدی کشور در حوزههای کشاورزی، معدنی و گردشگری معرفی کرد و گفت: امیدواریم با تکرار چنین رویدادها و نمایشگاهها، کرمان را بیشتر معرفی کنیم و در حوزههای صنعتی پیشرفت داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان به میزان محصولات کشاورزی استان کرمان اشاره داشت و گفت: برداشت پسته هنوز به شکل سنتی صورت میگیرد ، در حالی که میتوان به شکل مکانیزه و با استفاده از ابزارآلات وارد این حوزه شد.
وی، اهمیت مشتریمداری و بازاریابی را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر محصول تولیدی، اول باید بازار آن را شناخت و پیدا کرد که در چنین نمایشگاههایی میتوان به آن پرداخت.
سالاری، بر تشکیل اتحادیهها و جذب سرمایههای خرد و هدایت آنها به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: ایجاد ثروت، تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از حرکت درآمدهای مردم به سمت سرمایههای کاذب از مزایای این کار است.
