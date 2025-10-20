۵ شکارچی متخلف در بندرعباس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی اظهارکرد: در دو عملیات لاشه ۴ رأس کل وحشی، لاشه دو سر تشی، ۸ قبضه سلاح مجاز و غیرمجاز، ۱۳۰ عدد فشنگ گلوله زنی، ۳۵ عدد فشنگ ساچمه زنی و یک دستگاه دوربین چشمی کشف شد.

وی افزود: جریمه شکار هر رأس کل وحشی ماده حدود ۳۰۰ میلیون و نر بیش از ۹۸ میلیون تومان و بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر سر تشی ۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان تعیین شده است.

شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی و شکار و صید از طریق سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیکترین اداره محیط زیست شهرستان اطلاع رسانی کنند.