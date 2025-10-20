به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه‌های تربیت‌بدنی طرح شهید سلیمانی در آستانه اشرفیه اظهار کرد: سرانه تربیت‌بدنی، ورزشی و سلامت را باید از منظر فیزیکی جشن بگیریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی فضای شاد و پرنشاط برای دانش‌آموزان افزود: اگر دانش‌آموزان فضایی برای شادی، نشاط و تربیت‌بدنی داشته باشند، مطمئناً در پشت میزهای درس نیز اتفاق‌های خوبی رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای آموزش و پرورش استان تصریح کرد: امروز در کنار هم، در کل استان، ۱۶ پروژه تربیت‌بدنی را شروع خواهیم کرد که سه پروژه از آن‌ها به همت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت در حال افتتاح هستند.

دستیار یکی از این پروژه‌ها را نماد عدالت آموزشی در شهرستان آستانه اشرفیه دانست و گفت: پروژه چمن مصنوعی در مدرسه‌ای استثنایی اجرا شده تجلی وفاق و همدلی در مسیر توسعه امکانات آموزشی برای همه دانش‌آموزان، بدون استثنا، به شمار می‌آید.