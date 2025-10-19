رنجبر: ورزش بستری مناسب برای تربیت نسل آینده است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رنجبر بعد از ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی دانش‌آموزی در مدرسه دخترانه آیت‌الله وحید آستانه اشرفیه با تبریک هفته تربیت بدنی از نقش تربیتی ورزش گفت و اظهار کرد: ورزش اخلاق انسان را درست می‌کند، احترام گذاشتن به بزرگ‌تر و مربی را به دانش‌آموزان می‌آموزد.

مدیر اداره آموزش و پرورش آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه ورزش، بستری مناسب برای تربیت نسل آینده است، افزود: ورزش برای همه، به‌ویژه دختران، اهمیت دارد و باید در مسیر تربیت نسل آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: آینده باید از سوی دانش‌آموزان ساخته شود و ورزش یکی از ابزارهای مؤثر برای پرورش نسلی سالم، مسئولیت‌پذیر و توانمند است.

عبدالحسین بخشی، با اشاره به شعار این هفته «ورزش قوی، ایران قوی» از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و رزشی درآستانه اشرفیه گفت و اظهار کرد: المپیاد ورزشی دانش‌آموزان در مدارس شهرستان و در همه مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود.

معاونت تربیت‌بدنی و پرورشی اداره آموزش و پرورش آستانه‌اشرفیه، افزود: ورزش قدرت جسمی و روحی دانش‌آموزان بسیار تأثیر دارد

وی با بیان اینکه المپیاد فرصتی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان فراهم می‌آورد، گفت: این المپیاد در رشته‌های مختلفی از جمله شطرنج، والیبال، فوتبال، تکواندو، کاراته، دفاع شخصی و… برگزار می‌شود

رقیه فردوسی مدیر مدرسه نیز با اشاره به نقش ورزش در ایجاد نشاط و همدلی در فضای آموزشی اظهار کرد: ورزش نه‌تنها سلامت جسم را تضمین می‌کند، بلکه روحیه همکاری، اعتماد به نفس و مسئولیت‌پذیری را در دانش‌آموزان تقویت می‌سازد.