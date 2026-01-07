داداشی: ظرفیت خیرین فرصتی برای بازسازی مدارس فرسوده در آستارا است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان آستارا با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، استانی و ملی برای بازسازی مدارس فرسوده گفت: بیش از هفتاد درصد تجار استان گیلان اهل آستارا هستند و این ظرفیت بزرگ می‌تواند در حوزه آموزش و پرورش به کار گرفته شود که اگر تنها صد نفر از خیرین هر فصل پنج میلیون تومان کمک کنند، می‌توان با این مبلغ دو مدرسه را بازسازی کرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تشکیل کمیته‌ای ویژه در شورای آموزش و پرورش برای ساماندهی کمک‌های خیرین افزود: برگزاری همایش‌های عمومی پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست؛ باید به‌صورت مصداقی افراد خیر را شناسایی و وارد عمل کنیم.

استفاده از ظرفیت بنیادها و قانون مولدسازی برای ساخت مدارس جدید

وی ادامه داد: بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی نیز ظرفیت‌های ارزشمندی دارند که می‌توانند در حوزه آموزش و پرورش نقش‌آفرینی کنند، همچنین قانون مولدسازی فرصتی است تا با تهاتر زمین‌های بلااستفاده، مدارس جدید احداث شود.

داداشی با بیان اینکه بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش همواره با کسری مواجه است، تأکید کرد: مسئولان شهرستان باید به‌صورت جدی و مطالبه‌گرانه پیگیر اولویت‌های آموزشی باشند، سازمان نوسازی مدارس ظرفیت‌هایی دارد که تنها با پیگیری مستمر می‌توان آن‌ها را به شهرستان جذب کرد.

وی افزود: اخیراً نیز دو و نیم میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برای بازسازی مدارس فرسوده آستارا اختصاص یافته است.

نماینده مردم آستارا در ادامه با اشاره به آموزه‌های قرآنی گفت: خداوند در قرآن فرموده وَهُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا؛ یعنی خدا شما را از خاک آفرید و آبادانی آن را بر شما واجب کرد. بنابراین عمران و آبادانی وظیفه‌ای الهی است که بر دوش ما نهاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: هیچ‌کس از خارج کشور یا از جایی دیگر نمی‌آید تا شهرستان ما را آباد کند. این مسئولیت بر عهده خود ماست؛ ما مسئولان و مردم باید دست در دست هم بگذاریم و برای آبادانی خاک و میهن خود تلاش کنیم. امیدواریم با همکاری و همدلی بتوانیم شهرستان آستارا را آباد کنیم و در مسیر توسعه و پیشرفت گام‌های مؤثر برداریم.