محمد امین حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در آئین پایانی ششمین دوره بین‌المللی جایزه بازی‌های جدی، گفت: خوشحالم از اهتمامی که مجموعه‌های دانشگاهی به بحث بازی‌های جدی و علمی دارند و خوشبختانه استقبال خوبی از این رویداد شد. همچنین این جشنواره از درون یک کنفرانس علمی خارج شد و به صورت تخصصی طی این شش دوره برگزار شد. دلیل این استمرار استقبال مجموعه‌های دانشگاهی از این موضوع جدید در صنعت گیم است.

وی افزود: کمتر جشنواره‌ای به صورت تخصصی در دنیا سراغ داریم که اینچنین به صورت تخصصی به بازی‌های جدی اختصاص داده شده و برای آن مقالات و بازی‌های تخصصی ارسال می‌شود. همچنین ما اوایل امسال با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی‌های انجام دادیم که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه علمی ایران در حوزه بازی‌های ایرانی در منطقه و کشورهای اسلامی اول و در دنیا رتبه ۱۸ را دارد. بنظرم این رتبه به دلیل توجهی است که مجموعه‌های علمی کشور و مجموعه دانشگاهیان برای حوزه مهجوری همچون بازی‌های رایانه‌ای دارد. این امر برای مان جای خوشحالی و تقدیر دارد و انشالله در مجموعه‌های مرتبط کشور بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: رویداد بین المللی جایزه بازی‌های جدی در هر دوره در موضوعاتی همچون سلامت، درمان، آموزش برگزار شده است و از دیگر مجموعه‌ها در حوزه‌های گردشگری و نظامی دعوت می‌کنیم تا در این صنعت ورود کنند و همکاری‌های لازم را داشته باشند. ستاد علوم شناختی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هرساله کنار این رویداد هستند و این فرصت مهمی است و ما از دسته‌های دیگر کشور دعوت می‌کنیم تا به این حوزه توجه کنند.

وی ادامه داد: صنعت گیم به لحاظ سرگرمی حوزه گسترده‌ای است و امروز در جایگاه مهمی قرار دارد و می‌توان از این صنعت در حوزه‌های مختلف برای حل چالش‌ها و مسائل مهم کشور استفاده کرد. ما سعی کردیم در همه جشنواره‌ها و بخش‌های گیم به حوزه دانشگاهی توجه کنیم و در این بخش نیازمند حضور دستگاه‌های مختلف در این عرصه هستیم.

حاجی هاشمی گفت: در این دوره از ۲۷ استان کشور و بیش از ۱۰۰ واحد دانشگاهی در سه بخش رویداد، آثاری به دبیرخانه این رویداد و بیش از ۸۴ عنوان بازی به بخش جشنواره این رویداد ارسال شد و ۳۴ تیم در بخش هکاتون به رقابت با یکدیگر پرداختند و ۴۱ مقاله نیز در بخش سمپوزیوم شرکت کردند.

وی طراحی تندیس جایزه بازی‌های جدی را یک اقدام نو دانست گفت: بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر لزوم توجه به زبان فارسی و رعایت نماد فارسی در این تندیس، تندیس این رویداد به دلیل وجهه بین‌المللی بودن آن به صورت فارسی و انگلیسی و دو رو طراحی شد. فارسی اش نماینگر حرف ج اول جدی و انگلیسی s معرف serious game است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در جهت تجاری سازی بازی‌های جدی تلاش مان را خواهیم کرد تا قدم‌های جدی بر داریم. به همین جهت برای این بخش با دستگاه‌های مرتبط وارد رایزنی خواهیم شد و بازی‌های جدی که به رویداد جایزه جدی راه یافته‌اند، وارد مرحله تجاری سازی کنیم. در نهایت به این واسطه می‌توانیم ارتباط خوبی میان صنعت و دانشگاه برقرار کنیم. همچنین در سال آینده تلاش می‌کنیم تا بازی‌هایی که به جشنواره می رسند، به مرحله تجاری سازی برسند به همین منظور بخشی را با عنوان بخش تجاری سازی در جشنواره ایجاد می‌کنیم تا با همکاری سرمایه گذاران در این بخش حمایت‌های جدی را از بازی‌های جدی داشته باشیم.