به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه شریفی معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: ششمین دوره جایزه بازیهای جدی ۱۴۰۲ آذرماه به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود و این رویداد در ادامه برنامههای بنیاد برای حمایت از بازیسازان و توسعه این صنعت در کشور و حمایت از تیمهای نوپا و فرآیند تقویت و توانمندسازی حوزه بازیهای جدی آذرماه امسال برگزار میشود.
وی افزود: بازیهای جدی یا بازیهای هدفمند به عنوان بازیهای مسئله محور و کاربردی به رفع مسائل مختلف در حوزههای آموزشی، سلامت، تبلیغات و.... کمک میکند و ششمین دوره جایزه بازیهای جدی ۱۴۰۲ در بخشهای جشنواره بازیهای جدی و سمپوزیوم بازیهای جدی برگزار میشود.
معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بخش سمپوزیوم این رویداد با هدف تمرکز بخشی به منابع علمی و تحقیق در جهت توسعه این بازیها برگزار میشود و این بخش پذیرای مقالات علمی این حوزه است. بخش جشنواره بازیهای جدی نیز میزبان آثار تولید شده در موضوعات مختلف حوزه بازیهای جدی است.
شریفی در پایان گفت: پس از اعلام فراخوان این رویداد که از طریق سایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای، سایت دایرک (direc.ircg.ir) و سایت segap.ir اطلاعرسانی میشود، تمام بازیپژوهان علاقهمند به تولید و مطالعه در حوزه سرگرمیهای جدی میتوانند در این عرصه رقابتی شرکت کنند.
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