به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح ظهر دوشنبه در نشست با جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی و ورزشی با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: پیوند تحصیل، تهذیب و ورزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رشد اخلاقی، اجتماعی و دینی جوانان است، افزود: ورزش فقط یک فعالیت جسمی نیست؛ بلکه در ایجاد روحیه همکاری، تقویت اعتماد به نفس و پیوندهای اجتماعی در بین جوانان نقشی بی‌بدیل دارد.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: نهادهای مذهبی و فرهنگی می‌توانند با ایجاد برنامه‌های متنوع ورزشی، جوانان را به فعالیت‌های سالم و سازنده دعوت کرده و از ایجاد فضاهای منفی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: مساجد باید به پایگاه‌های تربیتی و فرهنگی تبدیل شوند که در آنجا جوانان بتوانند ضمن تقویت سلامت جسمانی، به تعالی روحی و معنوی نیز دست یابند.

تقویت ورزش محله محور

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان، در این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حمایت از ورزش ارائه داد و بر برنامه‌ریزی برای تقویت ظرفیت‌های مردمی به ویژه در ورزش محله محور تأکید کرد.

عباس دوراهکی نقش مساجد را در تشویق جوانان به فعالیت‌های ورزشی، مثبت ارزیابی کرد و افزود: همکاری کانون‌های فرهنگی مساجد با اداره ورزش و جوانان، تأثیر زیادی در توسعه ورزش سالم و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

در پایان مراسم، با تقدیر از عباس دوراهکی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان و سرهنگ قاسم کاویانی مسئول کانون بسیج ورزشکاران دشتستان، تندیس افتخار «حامی ورزش و جوانان» به حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه دشتستان به پاس حمایت‌های ارزنده ایشان از فعالیت‌های ورزشی و جوانان اعطا شد.