احتمال وزش باد و بارش پراکنده در برخی نقاط کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، از روز دوشنبه تا سه‌شنبه هفته جاری موجی کوتاه جو استان را تحت تأثیر قرار داده و در برخی ساعات سبب وزش باد و رشد ابر خواهد شد.

وی افزود: این موج در روز سه‌شنبه برای مناطق شمال‌غربی استان احتمال بارش‌های موقت و پراکنده را به همراه دارد. همچنین، در ساعاتی از اواخر وقت دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه، احتمال غبارآلود شدن هوا در نواحی مرزی به‌دلیل وزش باد وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، شرایط جوی نسبتاً پایدار بوده و پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت، دمای هوا در نواحی شمالی و به‌ویژه غربی استان تا روز سه‌شنبه روندی کاهشی خواهد داشت، اما از چهارشنبه تا پایان هفته به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ در سایر مناطق نیز تغییر محسوسی در دما انتظار نمی‌رود.