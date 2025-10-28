پایداری جوی در کرمانشاه تا هفته آینده؛ خبری از بارش مؤثر نیست

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه عبور موجی کوتاه از جو منطقه پیش‌بینی می‌شود که در بعضی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: با این حال، از روز جمعه تا شنبه هفته آینده، شرایط جوی پایداری در سطح استان حاکم است و پدیده قابل ملاحظه‌ای در جو منطقه انتظار نمی‌رود.

زورآوند تصریح کرد: متوسط دمای هوای استان که امروز به‌طور نسبی افزایش یافته، از فردا تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط تغییر محسوسی نخواهد داشت و نوسانات دمایی در حد معمول فصلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت بارش‌ها خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم تا پایان هفته آینده، یعنی تا روز جمعه ۱۶ آبان، بارش مؤثر و مناسبی برای بخش‌های مختلف استان پیش‌بینی نمی‌شود و کشاورزان نباید در این مدت انتظار بارندگی قابل توجهی داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر تداوم شرایط نسبتاً پایدار در جو منطقه است و سامانه بارشی مؤثری حداقل تا پایان هفته آینده وارد استان نخواهد شد.