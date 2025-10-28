  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

پایداری جوی در کرمانشاه تا هفته آینده؛ خبری از بارش مؤثر نیست

پایداری جوی در کرمانشاه تا هفته آینده؛ خبری از بارش مؤثر نیست

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای پایدار و نبود بارش مؤثر تا پایان هفته آینده خبر داد و گفت: تنها در دو روز آینده رشد ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه عبور موجی کوتاه از جو منطقه پیش‌بینی می‌شود که در بعضی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: با این حال، از روز جمعه تا شنبه هفته آینده، شرایط جوی پایداری در سطح استان حاکم است و پدیده قابل ملاحظه‌ای در جو منطقه انتظار نمی‌رود.

زورآوند تصریح کرد: متوسط دمای هوای استان که امروز به‌طور نسبی افزایش یافته، از فردا تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط تغییر محسوسی نخواهد داشت و نوسانات دمایی در حد معمول فصلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت بارش‌ها خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم تا پایان هفته آینده، یعنی تا روز جمعه ۱۶ آبان، بارش مؤثر و مناسبی برای بخش‌های مختلف استان پیش‌بینی نمی‌شود و کشاورزان نباید در این مدت انتظار بارندگی قابل توجهی داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر تداوم شرایط نسبتاً پایدار در جو منطقه است و سامانه بارشی مؤثری حداقل تا پایان هفته آینده وارد استان نخواهد شد.

کد مطلب 6637000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها