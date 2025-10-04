هوای کرمانشاه تا میانه هفته صاف و همراه با وزش باد ملایم است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا روز چهارشنبه صاف و در برخی ساعات با وزش باد ملایم همراه خواهد بود.
وی افزود: این شرایط ممکن است از عصر دوشنبه تا صبح سهشنبه در نواحی مرزی استان با غبار رقیق همراه شود. همچنین به دنبال عبور یک موج کوتاه از جو منطقه در دو روز پایانی هفته، در برخی ساعات احتمال وزش باد و ورود غبار بهویژه در نواحی غربی استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا که امروز (شنبه) و فردا در اغلب نقاط استان بهصورت مختصر افزایش مییابد، از روز دوشنبه تا پایان هفته بهتدریج کاهش خواهد یافت.
