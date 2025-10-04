  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

هوای کرمانشاه تا میانه هفته صاف و همراه با وزش باد ملایم است

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد: هوای استان تا روز چهارشنبه عمدتاً صاف و گاهی با وزش باد ملایم همراه است و از اواخر هفته روند کاهش دما آغاز می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا روز چهارشنبه صاف و در برخی ساعات با وزش باد ملایم همراه خواهد بود.

وی افزود: این شرایط ممکن است از عصر دوشنبه تا صبح سه‌شنبه در نواحی مرزی استان با غبار رقیق همراه شود. همچنین به دنبال عبور یک موج کوتاه از جو منطقه در دو روز پایانی هفته، در برخی ساعات احتمال وزش باد و ورود غبار به‌ویژه در نواحی غربی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا که امروز (شنبه) و فردا در اغلب نقاط استان به‌صورت مختصر افزایش می‌یابد، از روز دوشنبه تا پایان هفته به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

