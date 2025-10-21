به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، طی مراسمی که در سالن آمفیتئاتر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان برگزار شد با حضور جمعی از مسئولین فدراسیون، ملیپوشان و اعضای کادر فنی تیمهای ملی حکم میلاد ماهانراد به عنوان عضو هیئت رئیسه و مشاور امور فرهنگی و هنری فدراسیون به وی اعطا شد.
در این مراسم از سوی مصطفی نکولعلآزاد رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ضمن تقدیر از فعالیتهای فرهنگی و هنری ماهانراد بر اهمیت پیوند میان هنر و ورزش در ارتقای روحیه، نشاط و هویت فرهنگی جامعه ورزش ناشنوایان تأکید شد.
همچنین در این آئین میلاد ماهانراد ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع قهرمانان ناشنوا برای ملیپوشان کشورمان در بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک توکیو آرزوی موفقیت و سربلندی کرد و حمایت خود را از کاروان ورزش ناشنوایان اعلام داشت.
