برگزاری «یک روز اردو با مادربزرگ» در مدرسه گوهران بشاگرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد عصر دوشنبه از برگزاری برنامه «یک روز اردو با مادربزرگ» در مدرسه گوهران خبر داد و گفت: این برنامه با هدف تکریم سالمندان، ایجاد فضایی شاد برای کودکان و تقویت پیوند عاطفی میان نسل‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این رویداد صمیمی مادربزرگ‌ها با تهیه غذاهای خانگی و سالم در کنار نوه‌های خود حضور داشتند و روزی خاطره‌انگیز را سپری کردند.

احمدی تصریح کرد: این برنامه که به همت بهورزان پایگاه سلامت مرکز خدمات جامع سلامت گوهران و مسئولان مدرسه برگزار شد، ضمن آموزش اهمیت تغذیه سالم، شامل اندازه‌گیری فشار خون سالمندان نیز بود و با استقبال گرم شرکت‌کنندگان همراه شد.

وی در پایان تأکید کرد: این اردوی متفاوت، لحظاتی شاد و آموزنده برای کودکان و سالمندان فراهم کرد و پیام‌آور توجه به سلامت جسم و روح در کنار ارزش‌های خانوادگی بود.