به گزارش خبرگزاری مهر، براساس برنامه پروازی اعلامشده از سوی روابط عمومی ادارهکل فرودگاههای استان هرمزگان، فعالیت پروازی فرودگاه بینالمللی بندرعباس از روز شنبه ۲۴ مردادماه آغاز خواهد شد.
طبق این برنامه، نخستین پرواز روز شنبه ساعت ۹:۴۵به مقصد تهران انجام میشود و در همان روز نیز پرواز ساعت ۱۵:۰۵ به مقصد مشهد در نظر گرفته شده است.
روز یکشنبه ۲۵ مرداد نیز پرواز تهران ساعت ۹:۴۵ و پرواز مشهد ساعت ۱۰:۴۵ توسط انجام خواهد شد.
در برنامه روز دوشنبه ۲۶ مرداد سه پرواز پیشبینی شده است؛ به مقصد تهران ساعت ۹:۴۵، اصفهان ساعت ۱۱:۴۵ و پرواز دیگر به مقصد تهران ساعت ۱۵:۳۰ انجام میشود.
همچنین سهشنبه ۲۷ مرداد یک پرواز ساعت ۱۰ به مقصد تهران برقرار خواهد بود.
براساس جدول منتشرشده، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد نیز پروازهای تهران و مشهد، پنجشنبه ۲۹ مرداد پرواز تهران و جمعه ۳۰ مرداد نیز یک پرواز به مقصد تهران در برنامه فرودگاه بینالمللی بندرعباس قرار گرفته است.
پیش از این نیز فعالیت فرودگاه بینالمللی بندرعباس پس از وقفهای چندماهه از سر گرفته شده بود و مسئولان فرودگاهی اعلام کرده بودند بازگشت مسیرهای پروازی بهتدریج و پس از اخذ مجوزهای لازم انجام میشود.
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