به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده با اعلام وقوع حریق در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیمهای عملیاتی و امدادی در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.
وی افزود: تمامی ظرفیتهای موجود برای کنترل و مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن به واحدهای مجاور به کار گرفته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: نیروهای آتشنشانی و تیمهای امدادی هماکنون در حال تلاش برای مهار کامل حریق هستند و وضعیت حادثه از سوی دستگاههای مسئول بهصورت مستمر در حال پایش و ارزیابی است.
حسنزاده تصریح کرد: جزئیات بیشتر درباره میزان خسارت، علت وقوع حریق و وضعیت احتمالی افراد پس از بررسیهای میدانی و دریافت گزارشهای تکمیلی اعلام خواهد شد.
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