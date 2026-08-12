  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

حریق در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم

حریق در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم

بندرعباس-مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از وقوع حریق در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم خبر داد و گفت: همه تیم‌های عملیاتی و امدادی برای اطفای حریق به محل حادثه اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اعلام وقوع حریق در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی و امدادی در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های موجود برای کنترل و مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن به واحدهای مجاور به کار گرفته شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی و تیم‌های امدادی هم‌اکنون در حال تلاش برای مهار کامل حریق هستند و وضعیت حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر در حال پایش و ارزیابی است.

حسن‌زاده تصریح کرد: جزئیات بیشتر درباره میزان خسارت، علت وقوع حریق و وضعیت احتمالی افراد پس از بررسی‌های میدانی و دریافت گزارش‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6915008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها