برپایی بیش از ۱۰۰ ایستگاه صلواتی در همدان همزمان با دهه پایانی صفر

حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام سوگواری دهه پایانی ماه صفر، اظهار کرد: مردم استان همدان همزمان با سراسر کشور در سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، آیین‌های عزاداری برگزار خواهند کرد.

وی افزود: صبح روز ۲۸ صفر دسته‌های عزاداری در شهرستان‌های مختلف استان، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی برپا شده و عاشقان اهل‌بیت (ع) با نوحه‌سرایی، سینه‌زنی و زنجیرزنی به سوگواری پرداختند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان ادامه داد: دسته‌های عزاداری پس از برگزاری مراسم در سطح شهرها، در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌ها گردهم می‌آیند و پس از اقامه نماز، سفره اطعام امام حسن مجتبی (ع) برای عزاداران برپا خواهد شد.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به فعالیت ایستگاه‌های صلواتی در دهه پایانی صفر گفت: ایستگاه‌های صلواتی متعددی با مشارکت خیران و هیئت‌های مذهبی در سطح استان برپا شده است و با چای، شربت، لقمه و دیگر اقلام از عزاداران پذیرایی می‌کنند.

وی بیان کرد: امسال قریب به ۱۰۰ ایستگاه در نقاط مختلف استان همدان به عزاداران دهه پایانی صفر خدمت‌رسانی خواهند کرد.

میدان آیینی امام خمینی (ره) میزبان عزاداری شهادت امام رضا (ع)

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به برنامه‌های سالروز شهادت امام رضا (ع) نیز گفت: همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) مساجد، هیئت‌های مذهبی و هیئت‌های شاخص استان برنامه‌های ویژه سخنرانی، مداحی و عزاداری برگزار خواهند کرد.

حجت الاسلام طاهری افزود: برنامه محوری شهر همدان در میدان آیینی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و در این مراسم آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی امام جمعه همدان و نماینده ولی فقیه در استان همدان سخنرانی خواهد کرد و کربلایی تلطفی مداح اهل‌بیت (ع) به مدیحه‌سرایی می‌پردازد.

وی ادامه داد: این مراسم امشب ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود و دیگر مساجد و هیئت‌های مذهبی شهر همدان نیز در همان شب، برنامه‌های عزاداری ویژه‌ای خواهند داشت.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان همچنین از برگزاری برنامه‌ای ویژه در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری حوزه‌های علمیه برادران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران پنجشنبه‌شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از این مراسم دسته‌روی عزاداران به سمت میدان امام انجام می‌شود و برنامه تجمع و عزاداری میدانی نیز در این میدان ادامه خواهد داشت.