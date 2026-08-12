وابستگی ۴۰ درصدی برق سیستان و بلوچستان به شبکه سراسری

محسن صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حدود ۴۰ درصد از نیاز مصرف برق سیستان و بلوچستان در زمان اوج بار تابستان از طریق شبکه سراسری و خطوط انتقال تحت مدیریت شرکت برق منطقه‌ای تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اظهار کرد: برنامه‌های مقابله با ناترازی برق در دو محور افزایش تولید و مدیریت مصرف دنبال می‌شود تا با تقویت ظرفیت تولید و هدایت مصرف به سمت الگوی بهینه، شکاف میان تولید و مصرف کاهش یابد.

وی با اشاره به نقش مدیریت مصرف در پایداری شبکه افزود: مصرف بهینه انرژی یکی از ظرفیت‌های مهم برای عبور از ناترازی است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید با همکاری مشترکان، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه پیدا کند.

صدر همچنین از روند کاهشی پیک مصرف برق کشور خبر داد و گفت: پیک مصرف از ۷۹ هزار مگاوات در دو سال گذشته به ۷۷ هزار مگاوات و در سال جاری به ۷۵ هزار مگاوات کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت تداوم این روند، اظهار کرد: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، اداری و سایر بخش‌ها در کنار افزایش ظرفیت تولید، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و کاهش فشار بر زیرساخت‌های برق دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط ناترازی انرژی گفت: آگاهی‌بخشی درباره وضعیت صنعت برق و نحوه صحیح مصرف، زمینه همراهی بیشتر مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف را فراهم می‌کند و اصحاب رسانه می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان صنعت برق و مشترکان، در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند.