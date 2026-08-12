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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

وابستگی ۴۰ درصدی برق سیستان و بلوچستان به شبکه سراسری

وابستگی ۴۰ درصدی برق سیستان و بلوچستان به شبکه سراسری

زاهدان- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان وبلوچستان با اشاره به تأمین حدود ۴۰ درصد نیاز برق استان در زمان اوج مصرف از شبکه سراسری، مدیریت مصرف را یکی از محورهای اصلی مقابله با ناترازی دانست.

محسن صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حدود ۴۰ درصد از نیاز مصرف برق سیستان و بلوچستان در زمان اوج بار تابستان از طریق شبکه سراسری و خطوط انتقال تحت مدیریت شرکت برق منطقه‌ای تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اظهار کرد: برنامه‌های مقابله با ناترازی برق در دو محور افزایش تولید و مدیریت مصرف دنبال می‌شود تا با تقویت ظرفیت تولید و هدایت مصرف به سمت الگوی بهینه، شکاف میان تولید و مصرف کاهش یابد.

وی با اشاره به نقش مدیریت مصرف در پایداری شبکه افزود: مصرف بهینه انرژی یکی از ظرفیت‌های مهم برای عبور از ناترازی است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید با همکاری مشترکان، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه پیدا کند.

صدر همچنین از روند کاهشی پیک مصرف برق کشور خبر داد و گفت: پیک مصرف از ۷۹ هزار مگاوات در دو سال گذشته به ۷۷ هزار مگاوات و در سال جاری به ۷۵ هزار مگاوات کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت تداوم این روند، اظهار کرد: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، اداری و سایر بخش‌ها در کنار افزایش ظرفیت تولید، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و کاهش فشار بر زیرساخت‌های برق دارد.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط ناترازی انرژی گفت: آگاهی‌بخشی درباره وضعیت صنعت برق و نحوه صحیح مصرف، زمینه همراهی بیشتر مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف را فراهم می‌کند و اصحاب رسانه می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان صنعت برق و مشترکان، در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند.

کد مطلب 6915003

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