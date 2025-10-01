جباری: پرونده ثبت ملی ۱۶۴ اثر در اردبیل در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برای ثبت آثار ملی اردبیل، اظهار کرد: در این جلسه پس از دریافت نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی برای تهیه پرونده ثبت ملی ۱۶۴ اثر استان تا پایان سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی به عمل آمد.

وی افزود: بر این اساس پرونده ثبت ملی ۷۵ اثر غیرمنقول شامل تپه‌ها و محوطه‌ها و ۲۵ اثر شامل بناها، ۲۰ اثر طبیعی، ۲۲ اثر ناملموس و ۲۲ اثر منقول در این مدت تهیه خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه پرونده ثبت آثار اولویت‌دار در سال ۱۴۰۴ تهیه خواهد شد، تاکید کرد: ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان در راستای حفاظت و صیانت از این آثار، زمینه‌سازی برای مرمت و احیای آنها و معرفی و شناساندن قابلیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان انجام می‌شود.

جباری ادامه داد: استان اردبیل ۹۰۵ اثر ثبت ملی غیرمنقول، ۸۳ اثر ثبت ملی منقول، ۲۶ اثر ثبت ملی طبیعی و ۷۹ اثر ثبت ملی ناملموس دارد و این در حالی است که در حوزه چهارگانه بیش از هزار و پانصد اثر شناسایی شده در استان وجود دارد و لازم است که آثار غیر ثبتی به تدریج در فهرست آثار ملی قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کمیته مشورتی و فنی باستان‌شناسی، تصریح کرد: در این جلسه نیز ۳۵ پرونده مربوط به استعلامات بافت تاریخی اردبیل و استعلامات باستان‌شناسی سطح استان بررسی شد.