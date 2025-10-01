  1. استانها
  2. اردبیل
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

جباری: پرونده ثبت ملی ۱۶۴ اثر در اردبیل در دستور کار است

اردبیل- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از برنامه‌ریزی برای تهیه پرونده ثبت ملی ۱۶۴ اثر استان تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برای ثبت آثار ملی اردبیل، اظهار کرد: در این جلسه پس از دریافت نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی برای تهیه پرونده ثبت ملی ۱۶۴ اثر استان تا پایان سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی به عمل آمد.

وی افزود: بر این اساس پرونده ثبت ملی ۷۵ اثر غیرمنقول شامل تپه‌ها و محوطه‌ها و ۲۵ اثر شامل بناها، ۲۰ اثر طبیعی، ۲۲ اثر ناملموس و ۲۲ اثر منقول در این مدت تهیه خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه پرونده ثبت آثار اولویت‌دار در سال ۱۴۰۴ تهیه خواهد شد، تاکید کرد: ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان در راستای حفاظت و صیانت از این آثار، زمینه‌سازی برای مرمت و احیای آنها و معرفی و شناساندن قابلیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان انجام می‌شود.

جباری ادامه داد: استان اردبیل ۹۰۵ اثر ثبت ملی غیرمنقول، ۸۳ اثر ثبت ملی منقول، ۲۶ اثر ثبت ملی طبیعی و ۷۹ اثر ثبت ملی ناملموس دارد و این در حالی است که در حوزه چهارگانه بیش از هزار و پانصد اثر شناسایی شده در استان وجود دارد و لازم است که آثار غیر ثبتی به تدریج در فهرست آثار ملی قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کمیته مشورتی و فنی باستان‌شناسی، تصریح کرد: در این جلسه نیز ۳۵ پرونده مربوط به استعلامات بافت تاریخی اردبیل و استعلامات باستان‌شناسی سطح استان بررسی شد.

