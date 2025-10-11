به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان استانی و مقام عالی وزارت، مجوز ایجاد نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان‌های اصلاندوز و انگوت که پیش از این فاقد ساختار اداری مرتبط بودند صادر شد.

وی افزود: این امر گامی مهم و موثر در جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی، بهبود و تسریع خدمات، تقویت نظارت و صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه پایدار گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی بومی خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: شهرستان‌های اصلاندوز و انگوت در شمال استان اردبیل مانند سایر مناطق استان دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ویژه‌ای در هر سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند که با ایجاد نمایندگی در این شهرستان‌ها روند مدیریت و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و خدمات‌رسانی به اهالی قطعاً بهبود پیدا می‌کند.

جباری در پایان بیان کرد: برحسب ابلاغ مجوز ایجاد این نمایندگی‌ها روند راه‌اندازی و استقرار آنها آغاز شده و در اسرع وقت اهالی این شهرستان‌ها می‌توانند از خدمات اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهره‌مند شوند.