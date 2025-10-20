به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فراغت فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد استان البرز در آئین افتتاح کنگره ملی شهدای دانشجویی ضمن تشکر از زحمات اصحاب رسانه بر اهمیت نقش آنها در انعکاس واقعیتهای جامعه تأکید کرد و گفت: شما اصحاب رسانه با قلم و دوربینتان میتوانید آگاهی مردم را نسبت به مسائل اجتماعی و حوادث اخیر افزایش دهید و این کار تأثیر بسزایی در جامعه دارد.
وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجویی، عنوان کرد: این کنگره به عنوان یک فرصت مناسب برای معرفی الگوهای نجاتبخش و انتقال معارف دفاع مقدس به نسل جوان، در راستای شکلگیری فرهنگی از یاد شهدا برگزار میشود. فراغت یادآور شد که این کنگره هر پنج سال یکبار و با هدف بهروزرسانی اطلاعات درباره شهدا و انتقال تجارب دفاع مقدس به نسلهای جدید شکل میگیرد.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی با اشاره به زحمات مجموعههای مختلف در برگزاری این رویداد افزود: از تیر ماه سال گذشته ستادهای اجلاسیه شهرستانها با هدف ساماندهی به برنامههای مربوط به کنگره تشکیل شده و این ستادها تلاش کردهاند تا دیدگاههای مختلف را در این راستا به کار گیرند.
فراغت همچنین برگزاری اردوهای خدمت و هجرت شهدا در دومین سالگرد یادواره شهدای دانشجویی را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد و گفت: در این اردوها بیش از ۴۰۰ دانشجو با هدف خدمت به مناطق محروم کشور شرکت کردند که این خود نشانهای از مجاهدت و ایثار جوانان است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت انتقال معارف شهدا به نسل جوان، تأکید کرد: ما باید بتوانیم زندگی و احوالات شهدا را به گونهای معرفی کنیم که برای جوانان امروز قابل دسترس و الگوشان باشد. این کنگره فرصتی است تا با استفاده از ابزارهای هنری و رسانهای، در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز در پایان سخنان خود به ضرورت همکاری و همدلی میان دانشگاهها و نهادهای فرهنگی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که کنگره ملی شهدای دانشجویی به الگویی برای فعالیتهای فرهنگی و هنری در سطح دانشگاهها تبدیل شود و با حضور گسترده دانشجویان، اساتید و مسئولان، فضایی از همدلی و اتحاد در عرصه علم و پژوهش فراهم آورد.
اجلاس شهدای دانشجویی تجلیل از ایثار و پیوند نسلها
همچنین عیسی کلانتری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در آستانه برگزاری اجلاس شهدای دانشجویی که قرار است روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ در این دانشگاه برگزار شود بر اهمیت این رویداد تأکید کرد. وی گفت: اجلاس شهدای دانشجویی فرصتی است برای نسل امروز که با ایثارگریهای گذشته آشنا شود و ارادت خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا نشان دهد.
کلانتری با اشاره به نقش دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی تصریح کرد: رسالت دانشگاه تنها در حوزه علم و فناوری خلاصه نمیشود بلکه باید به خدمت به جامعه و پاسداری از ارزشهای نظام و انقلاب نیز توجه کند. وی همچنین تأکید کرد که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان پیشگام در حرکت به سمت تمدنسازی، همکاری با سایر دانشگاهها را در این راستا ادامه خواهد داد.
وی اضافه کرد: برگزاری این اجلاس به منظور ارائه تصویری روشن از فداکاریها و جاننثاریهای رزمندگان و دانشجویان در تاریخ معاصر کشور است و به عنوان پلی میان نسل دیروز و امروز عمل میکند. کلانتری با بیان اینکه برگزاری یادوارههای شهدای دانشجویی در هر دانشگاه ضرورت دارد گفت: تجلیل از شهدای دانشجویی باید در دستور کار تمامی دانشگاهها قرار گیرد تا پیوند نسلها مستحکمتر شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرج با اشاره به حضور ۱۲۰ شهید دانشجو در استان البرز خاطرنشان کرد که این اجلاس میتواند به ارتقا آگاهی جوانان نسبت به ارزشهای فرهنگی دفاع مقدس کمک کند و همچنین بر لزوم مسئولیتپذیری دانشجویان در قبال آنچه در گذشته اتفاق افتاده تأکید کرد.
در این اجلاس یادوارههای شهدای دانشجویی از دانشگاههای مختلف استان جمعبندی و ارائه خواهد شد و امید میرود که این رویداد به تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها کمک کند.
