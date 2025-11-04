استاندار کرمانشاه: جهاددانشگاهی پلی میان علم، صنعت و توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر سه‌شنبه با حضور در جلسه هیات امنای مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه، ضمن تقدیر از عملکرد این نهاد در عرصه‌های علمی، آموزشی و فناوری، اظهار کرد: جهاددانشگاهی طی سال‌های گذشته با تکیه بر ظرفیت‌های دانشگاهی و پیوند با صنعت، توانسته در مسیر تبدیل دانش به فناوری و علم به عمل به‌خوبی ایفای نقش کند.

وی با اشاره به تجربیات گسترده جهاددانشگاهی در حوزه مهارت‌آموزی و کارآفرینی افزود: این نهاد از بدنه نخبگانی و علمی توانمندی برخوردار است و انتظار می‌رود مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به‌عنوان یک «دانشگاه کارآفرین» در استان عمل کند و نقش مؤثری در تربیت نیروهای متخصص و خلاق ایفا نماید.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: با توجه به امکانات، زیرساخت‌های آموزشی و ارتباط سازنده این مؤسسه با پارک علم و فناوری استان، زمینه لازم برای آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی ماهر وجود دارد. این موضوع می‌تواند به ارتقای بهره‌وری اقتصادی و رفع چالش‌های اجرایی و صنعتی کرمانشاه کمک کند.

حبیبی با تأکید بر اینکه «مسیر توسعه کرمانشاه از اشتغال دانش‌بنیان و مهارت‌محور می‌گذرد»، خاطرنشان کرد: لازم است رشته‌های آموزشی دانشگاه‌ها متناسب با نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شود. وی افزود: هر نوع برنامه آموزشی باید در راستای توانمندسازی دانشجویان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار اشتغال باشد.

وی همچنین خواستار گسترش تعامل میان جهاددانشگاهی و مجموعه‌های صنعتی و اجرایی استان شد و اظهار داشت: برای حل مسائل استان، باید شبکه‌ای منسجم میان دانشگاه‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد تا هم پژوهش‌های علمی جهت‌دار شوند و هم صنعت از نتایج کاربردی آنها بهره‌مند گردد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به طرح‌های معرفی‌شده توسط جهاددانشگاهی، حمایت همه‌جانبه خود را از این برنامه‌ها اعلام کرد و گفت: طرح توانمندسازی پنج هزار دانشجو در استان اقدامی ارزشمند در راستای افزایش مهارت، اشتغال‌پذیری و تقویت روحیه کارآفرینی در بین جوانان است. اجرای موفق این طرح، نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های استان است.

وی همچنین از پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۲۱ مگاواتی جهاددانشگاهی به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی استان نام برد و تصریح کرد: این طرح علاوه بر مزایای اقتصادی، از نظر حفظ محیط‌زیست و پایداری انرژی اهمیت فراوانی دارد. دولت از هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت خواهد کرد.

حبیبی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، از طرح توسعه مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی کرمانشاه و ایجاد مرکز تحقیقات سلول‌درمانی استقبال کرد و گفت: این اقدامات گامی ارزشمند در جهت ارتقای سطح خدمات پزشکی و پژوهش‌های علمی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب درمان ناباروری و تحقیقات سلولی غرب کشور را دارد و مدیریت استان با جدیت از این مسیر حمایت خواهد کرد تا ضمن ارتقای علمی، به رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان نیز کمک شود.