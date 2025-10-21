پیشرفت چین در ادغام هوش مصنوعی با تحقیقات علمی و پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، این فناوری با افزایش سرعت، دقت و کارایی روند تحقیقات را تسریع کرده و امکان دستیابی به نتایجی را فراهم میآورد که پیش از این غیرممکن به نظر میرسید. چین به طور جدی در حال ادغام هوش مصنوعی در بخشهای مختلف علمی و بهداشتی خود است و انتظار میرود این روند منجر به پیشرفتهای چشمگیری در آینده شود.
در حالیکه دانشمندان در تلاشند محصولات و راهکارهای هوش مصنوعی (Artificial Intelligence Al) را برای بهبود صنایع گوناگون و زندگی روزمره توسعه دهند این فناوری در حال رشد همچنین به عنوان یک دستیار آزمایشگاهی در خدمت پیشرفت علمی قرار گرفته است.
در چین، هوش مصنوعی به طور فزایندهای در حوزههای پژوهشی متنوع به ویژه در علوم زیستی، کشف دارو و مطالعات محیطزیستی ادغام شده است. این فناوری ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش بهرهوری، تحول رویکردهای تحقیقاتی و تسریع در دستیابی به دستاوردها دارد.
پژوهشگران دانشگاه فودان در شانگهای، پیشرفتی فناورانه در زمینه تشخیص زودهنگام بیماریها به کمک هوش مصنوعی حاصل کردهاند. این نوآوری به پزشکان امکان میدهد تنها از طریق یک آزمایش خون، بیماریها را تشخیص داده و پیشبینی کنند.
علاقهمندان میتوانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن این مقاله مراجعه کنند.
نظر شما