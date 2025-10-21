معادلی:مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان امسال در اصفهان فراخوان شدند

سرهنگ اکبر معادلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کرده اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

وی افزود: مشمولان اعزامی می‌بایست در روز اعزام به خدمت برگ واکسن مننژیت و دوگانه به همراه سایر مدارک مندرج در برگ معرفی نامه به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

معاون وظیفه عمومی استان در پایان با اشاره به این که عدم حضور به موقع مشمولان در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد خاطر نشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.