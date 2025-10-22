به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی، شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فاطمیون و تجمع رؤسا و مداحان هیئات مذهبی و مواکب شهر شیراز با اشاره به فعالیت همزمان در ۱۱ منطقه شهرداری شیراز، موفقیتهای اخیر را مرهون تلاش ۱۳ هزار پرسنل شهرداری دانست و تأکید کرد که در هر نقطه از شهر، پروژهای بزرگ در حال اجراست و بسیاری از عملیاتها در شیفت شبانه ادامه دارد.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات مهم، تخریب و بازسازی پل شاهد به دلیل فرسودگی پس از ۵۰ سال بود. در دوره فعلی، سه بزرگراه جدید به بهرهبرداری رسید که منجر به کاهش محسوس بار ترافیکی در محورهای اصلی نظیر بلوار چمران، میرزای شیرازی و دکتر حسابی شد. دسترسیهای جدید، زمان سفر از مناطقی چون شهرک سامان و مهدیآباد را به کمتر از پانزده دقیقه کاهش داده است.
شهردار شیراز تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل ریلی، خط ۲ مترو از میانرود تا میدان امام حسین (ع) با ۸ ایستگاه عملیاتی شد و کار تا کلبه سعدی ادامه یافته است. همچنین عملیات اجرایی خط ۳ و خط ۴ مترو با هدف دسترسی به حرمهای مطهر آغاز شده است.
اسدی از آغاز عملیات احداث بزرگترین پارک شهری کشور با وسعت ۴ هزار هکتار و تکمیل بزرگترین تقاطع چندسطحی کشور خبر داد.
وی همچنین به تحقق سرمایه اجتماعی با برگزاری بزرگترین پیادهروی خانوادگی دنیا با حضور ۲۰۰ هزار نفر اشاره کرد و افزود: در حوزه ساماندهی نیز کسبه دروازه کازرون پس از دو سال مذاکره جابهجا شدند.
شهردار شیراز با تأکید بر همکاری تمامی نهادهای استانی، اعلام کرد که در پنج ماه باقیمانده، با افتتاح ۳۰۰ پروژه ۶۰ هزار میلیاردی، چهره شهر متحول خواهد شد.
