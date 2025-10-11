به گزارش خبرگزاری مهر، سید فواد حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی و شبکه یادگیری دانش‌آموزان، دو نفر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ذهنی از مدرسه پیش‌حرفه‌ای بهاران شهرستان سنندج موفق به کسب رتبه اول کشوری در محور بازارچه‌های کسب‌وکار شدند.

وی افزود: اوین نادری و روژان دهبان، دو دانش‌آموز توانمند و پرتلاش با وجود محدودیت‌های ذهنی، با پشتکار و حمایت معلمان خود، موفق به کسب این موفقیت بزرگ برای آموزش و پرورش استان شدند.

حسینی با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش، فراهم‌سازی زمینه رشد و پیشرفت برای همه دانش‌آموزان با هر توانایی و شرایطی است، عنوان کرد: این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و اهمیت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای آنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اهمیت جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: این جشنواره به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای علمی، پژوهشی و مهارتی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه برگزار می‌شود و نقش مهمی در تقویت روحیه پژوهش، مهارت‌آموزی و هویت‌یابی علمی در میان دانش‌آموزان دارد.

وی اضافه کرد: در این دوره از جشنواره، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در ۱۳ محور از جمله قرآن و معارف اسلامی، پژوهش، ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت‌بدنی، دست‌سازه، بازارچه‌های کسب‌وکار، برنامه‌نویسی، علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضیات، زبان انگلیسی و مهارت‌های زندگی شرکت کردند.

حسینی با اشاره به فراهم شدن امکان حضور دانش‌آموزان استثنایی از نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی تاکنون گفت: مدرسه‌محوری، پژوهش‌محوری، مشارکت‌پذیری و موقعیت‌محوری از اصول اصلی برگزاری این رویداد علمی – مهارتی است.

وی تصریح کرد: این جشنواره در چهار سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور برگزار می‌شود که تمرکز اصلی آن در سطح مدرسه و کلاس درس است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاش ناهید کریمی به عنوان مربی، صادق معین‌نژاد به عنوان رابط جشنواره در مدارس استثنایی، مدیر و عوامل اجرایی مدرسه پیش‌حرفه‌ای بهاران سنندج قدردانی کرد.