  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

درخشش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کردستان در جشنواره نوجوان خوارزمی

درخشش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کردستان در جشنواره نوجوان خوارزمی

سنندج – مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از کسب رتبه نخست کشوری توسط دانش‌آموزان با نیازهای ویژه این استان در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فواد حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی و شبکه یادگیری دانش‌آموزان، دو نفر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ذهنی از مدرسه پیش‌حرفه‌ای بهاران شهرستان سنندج موفق به کسب رتبه اول کشوری در محور بازارچه‌های کسب‌وکار شدند.

وی افزود: اوین نادری و روژان دهبان، دو دانش‌آموز توانمند و پرتلاش با وجود محدودیت‌های ذهنی، با پشتکار و حمایت معلمان خود، موفق به کسب این موفقیت بزرگ برای آموزش و پرورش استان شدند.

حسینی با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش، فراهم‌سازی زمینه رشد و پیشرفت برای همه دانش‌آموزان با هر توانایی و شرایطی است، عنوان کرد: این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و اهمیت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای آنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اهمیت جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: این جشنواره به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای علمی، پژوهشی و مهارتی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه برگزار می‌شود و نقش مهمی در تقویت روحیه پژوهش، مهارت‌آموزی و هویت‌یابی علمی در میان دانش‌آموزان دارد.

وی اضافه کرد: در این دوره از جشنواره، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در ۱۳ محور از جمله قرآن و معارف اسلامی، پژوهش، ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت‌بدنی، دست‌سازه، بازارچه‌های کسب‌وکار، برنامه‌نویسی، علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضیات، زبان انگلیسی و مهارت‌های زندگی شرکت کردند.

حسینی با اشاره به فراهم شدن امکان حضور دانش‌آموزان استثنایی از نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی تاکنون گفت: مدرسه‌محوری، پژوهش‌محوری، مشارکت‌پذیری و موقعیت‌محوری از اصول اصلی برگزاری این رویداد علمی – مهارتی است.

وی تصریح کرد: این جشنواره در چهار سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور برگزار می‌شود که تمرکز اصلی آن در سطح مدرسه و کلاس درس است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاش ناهید کریمی به عنوان مربی، صادق معین‌نژاد به عنوان رابط جشنواره در مدارس استثنایی، مدیر و عوامل اجرایی مدرسه پیش‌حرفه‌ای بهاران سنندج قدردانی کرد.

کد خبر 6618492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها