به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سبحی منعم، رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش استان قم از موفقیت چشمگیر دانش‌آموزان قمی در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد و گفت: برای نخستین بار در طول برگزاری این جشنواره، ۸ دانش‌آموز از قم در شش محور موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند.

وی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در این رویداد افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار دانش‌آموز، معادل ۲۵ درصد از دانش‌آموزان دبیرستان‌های دوره اول متوسطه قم، در این جشنواره شرکت کردند. این جشنواره در چهار مرحله برگزار می‌شود که مرحله مدرسه‌ای مهم‌ترین آن است و برگزیدگان این مرحله به سطوح منطقه‌ای، استانی و سپس کشوری راه می‌یابند.

سبحی منعم ادامه داد: در تیرماه سال جاری، ۹۱ دانش‌آموز در قالب ۵۶ گروه و در ۱۳ محور از قم به مرحله کشوری راه یافتند که از میان آنان، ۸ نفر توانستند رتبه‌های برتر کشور را کسب کنند. این موفقیت را می‌توان برگ زرینی در تاریخ افتخارات آموزش و پرورش استان قم دانست.

وی یکی از اهداف اصلی جشنواره نوجوان خوارزمی را شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: این جشنواره با پیوند دادن محورهای خود به محتوای کتب درسی، زمینه هدایت تحصیلی دقیق‌تر دانش‌آموزان را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در رشد علمی، پژوهشی و مهارتی آنان دارد.

رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه قم با اشاره به اقدامات حمایتی آموزش و پرورش استان گفت: در راستای تقویت اجرای جشنواره، تیم‌سازی در سطوح مختلف از مدرسه تا استان، برگزاری وبینارها و کارگاه‌های علمی برای مدیران و دبیران، و ترویج فرهنگ تقدیر از برگزیدگان در سطح مدارس و مناطق انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: مراسم تقدیر از دانش‌آموزان منتخب استانی و برگزیدگان کشوری به همراه ناظران و فعالان این جشنواره در اواسط آبان با حضور مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

سبحی منعم از تدوین برنامه‌ای راهبردی برای استمرار موفقیت‌ها خبر داد و گفت: تشکیل اندیشکده نخبگانی جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور دبیران با تجربه، ناظران استانی و دانش‌آموزان برگزیده در دستور کار قرار دارد تا راهبری علمی و برنامه‌ریزی بلندمدت این رویداد انجام شود.

وی در پایان با اشاره به نقش این جشنواره در تحقق عدالت آموزشی افزود: جشنواره نوجوان خوارزمی فرصتی است تا دانش‌آموزان از فضای آموزش تئوری فاصله گرفته و آموخته‌های خود را در عرصه‌های واقعی و مهارتی به کار گیرند، امری که در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.